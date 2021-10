Lyon : de la cocaïne et 116 kilos de tabac saisis à la Guillotière

Ce mardi, les effectifs de police nationale et municipale se sont rendus sur la place lyonnaise et ont pu mener six interpellations.

Les trafics étaient ciblés, et les saisies ont été importantes puisque les fonctionnaires ont mis la main sur 116 kilos de tabac et 171 grammes de cocaïne conditionnés pour la revente.

Comme souvent à la Guillotière, les échanges illicites ont pu reprendre une fois les képis repartis. Ce mercredi, les ventes à la sauvette de paquets de cigarette à la sortie des tramways et du métro ne semblaient pas avoir souffert du coup infligé la veille.