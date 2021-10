Menaces de mort contre le député Rudigoz : le préfet saisit le procureur de Lyon

Ce jeudi soir, le député LREM du Rhône a de nouveau dévoilé des menaces de mort reçues à cause de la nouvelle étape législative du pass. "Quand on cherche, on trouve, et à force de tirer sur la corde avec vos histoires de coronavirus, vous risqueriez bien de finir comme le député britannique (David Amess, tué vendredi à coups de couteau ndlr)", peut-on notamment lire dans le message reçu par l’ancien maire du 5e arrondissement de Lyon.

"Les gens en ont assez, on ne se laissera pas faire, nous sommes là et vous êtes la cible. Nous, on est cachés et on surgira quand on le voudra. Vous, vous n’êtes pas caché, nous savons où vous trouver. Ainsi justice sera faite", poursuit l’individu anonyme qui menace le parlementaire par écrit.

Thomas Rudigoz a annoncé avoir, comme à chaque fois, porté plainte.

De son côté, le préfet du Rhône a annoncé son "soutien total" au député et a précisé avoir saisit le procureur de la République de Lyon au titre de l’article 40 du code de procédure pénale pour faire toute la lumière sur "ces menaces inacceptables, antagonistes à notre démocratie et aux valeurs républicaines".