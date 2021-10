Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (23 et 24 octobre)

Le coup d’envoi du Festival des Lumières Sauvages à Peaugres !

C’est le rendez-vous à ne pas manquer à l’occasion des vacances de la Toussaint. Le Safari de Peaugres (à une quarantaine de minutes de Lyon) propose aux visiteurs de découvrir son Festival des Lumières Sauvages. Plus de 500 sculptures lumineuses sous forme d'animaux et de végétaux,

réalisés entièrement à la main selon une tradition ancestrale chinoise, illumineront les allées du parc à pied et feront vivre une aventure féerique et colorée. A noter que le Safari de Peaugres restera ouvert cet hiver ! Les informations ici

Un grand marché consacré à Harry Potter près de Lyon !

Le Marché du petit Sorcier est de retour à Grigny. Après une édition 2020 annulée à cause du Covid, les fans de Harry Potter peuvent se réjouir. Ils pourront se plonger ce dimanche au cœur de la magie avec de nombreuses animations au programme comme des conférences, des enquêtes, des spectacles, des déambulations sans oublier la présence d’une cinquantaine d’exposants pour se plaisir entre délices sucrés, livres, costumes ou encore bijoux. Le Marché du petit Sorcier sera ouvert de 9h à 18h. Toutes les informations sont à retrouver ici



Coup de balai dans l’Eau à la Confluence !

Le Collectif les Péniches de Lyon et les clubs de plongée et les organisations de protection de la nature sont une nouvelle fois aux commandes de la 8e édition du Coup de Balai dans l’Eau. Le rendez-vous est donné ce samedi de 9h à 16h30 au niveau de la Darse à Confluence (Lyon 2). Le but reste le même : rendre l’eau plus propre, sensibiliser aux dégâts que font les déchets dans la vie des fleuves, jusqu'à la mer où ils finissent. Il est possible de venir aider à la collecte des déchets avec des gants, des pinces, des filochons et même sa petite embarcation. Les déchets seront ensuite collectés, triés et emportés par les services de tri de la Métropole. Plus d’informations ici



Les 48h de l’agriculture urbaine à Lyon !

Direction ce samedi le jardin Girondins (Lyon 7) pour l’édition 2021 des 48h de l’agriculture urbaine avec au programme des ateliers de jardinage et de plantation, des expositions… Des visites sur inscription au Transformateur végétal de Gerland sont également proposées. Les différentes animations sont à retrouver ici

La coquille Saint-Jacques à l’honneur ce week-end à Lyon !

Animation iodée en vue ! Le Fish Truck Tour « La Grande débarque#4 » s’installe samedi et dimanche au food court de Heat à Confluence. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir la coquille Saint-Jacques avec bien sûr des dégustations gratuites et de nombreuses choses à apprendre sur ce fruit de mer très apprécié à l’approche des fêtes de fin d’année. Des chefs seront également présents pour donner des conseils sur la conservation de la coquille Saint-Jacques mais aussi des recettes. Rendez-vous samedi et dimanche de 12h à 17h. Tous les détails à retrouver ici

Le Pôle Moto Lyon Dardilly fête ses 20 ans !

Un anniversaire se fête comme il se doit. Ce sera le cas ce week-end du Pôle Moto Lyon Dardilly qui s’apprête à souffler ses 20 bougies. Les passionnés du 2 Roues auront l’occasion de participer à un week-end festif avec au programme des essais, des rencontres avec des pilotes, des animations, des expositions, des activités, des concerts… L’accès est gratuit. Les informations ici

Puces & Love à La Commune ce dimanche !

C’est un tout nouveau rendez-vous mensuel que propose La Commune ce week-end : une journée dédiée aux entrepreneurs lyonnais et à la découverte de leur concept, créations et passions. Des plantes, des produits artisanaux, une friperie itinérante, des tatouages… Il y en aura pour tous les goûts à l’occasion de cette première édition de Puces & Love, le nouveau marché bohème de La Commune. Entrée gratuite et pass sanitaire obligatoire. Rendez-vous au 3 rue Pré Gaudry (Lyon 7). Toutes les informations ici