Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (30 et 31 octobre)

Une vente de costumes de l’opéra de Lyon !

Grand public et professionnels sont conviés à une vente de costumes ce samedi. Elle se déroulera de 10h à 18h dans les entrepôts de l’Opéra de Lyon à Corbas (15 avenue du 24 août 1944). Plusieurs milliers de costumes d’anciennes productions seront à saisir. Le pass sanitaire est obligatoire tout comme le port du masque. Il est conseillé de venir avec un sac puisque rien ne sera distribué pour transporter ses achats.

Dégustation gratuite de tartines à Fourvière !

Le food truck de la Maison Loste poursuit sa route à Lyon. Installé depuis jeudi au sein de sa ville natale, le charcutier propose un nouveau rendez-vous gourmand ce samedi du côté de Fourvière. Pour ceux ayant encore de la place après la raclette party gratuite organisée ce vendredi soir à La Commune dans le 7e arrondissement, direction la place du Cloître à partir de midi où le chef Joseph Viola relèvera le challenge de concocter en live des tartines canailles à base de jambon sec et saucisson sec Maison Loste.

Le détail de l’évènement à retrouver ici

Une vente de fleurs séchées à la Maison Bouture !

C’est une invasion de fleurs qui est prévu samedi (de 10h à 19h) et dimanche (de 10h à 17h) à la boutique Maison Bouture du Grand Hôtel-Dieu de Lyon. L’occasion de se faire plaisir avec des fleurs séchées et peut-être se donner envie de se mettre à la fabrique maison de bouquets. Entrée gratuite et libre. Le pass sanitaire n’est pas nécessaire. Plus d’informations ici

Vive le cheval à Equita Lyon !

Le cheval est encore à l’honneur jusqu’à dimanche dans les allées d’Eurexpo. Ce sont toujours 750 exposants et éleveurs qui sont sur place afin de présenter les dernières tendances de l'équipement du cheval et des cavaliers. Les plus petits peuvent découvrir la joie de caresser, brosser et même monter sur un poney ou simplement faire un tour de manège quand les plus grands pourront découvrir la partie Western du salon. Le programme du week-end à retrouver ici

Amel Bent à Confluence !

Les fans lyonnais de la chanteuse peuvent se réjouir. Amel Bent sera présente ce samedi au centre de shopping Confluence à partir de 17h pour une séance de dédicaces exceptionnelles suite à la sortie de son dernier album "Vivante".

Le salon des vins de vignerons indépendants !

Le rendez-vous est donné à la Halle Tony Garnier. Cette 31e édition réunit 500 exposants des quatre coins de la France métropolitaine. Jusqu’à lundi, les visiteurs ont l’occasion de déguster et d’acheter le vin de vignerons indépendants. Le public se verra également remettre un verre à l’entrée du salon. Des ateliers d’initiation à la dégustation sont également proposés tous les jours. Entrée à 6 euros (tarif réduit à 3 euros). Pass sanitaire obligatoire. Les infos ici

"El Dia de los Muertos" dimanche soir à Lyon !

Envie de fêter Halloween d’une manière pour le moins originale ? Heat Lyon, la halle à manger située à Confluence, propose ce dimanche soir une soirée colorée et fleurie à l’occasion du Jour des morts ou plus exactement d’El Dia de los Muertos comme c’est la tradition au Mexique. Un grand atelier make-up à partir de fleurs pressés est organisé à partir de 18h30 sur place avant un grand bal. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire. Les informations ici

Se rendre à un Hallowidressing à Lyon !

Avis aux fans de mode ! L’Atelier, bar-restaurant de la place Carnot, organise ce dimanche un grand vide-dressing de 11h à 18h. A la vente : des vêtements d’hiver pour affronter les basses températures comme des robes, des pantalons, des manteaux, des chaussures, des chapeaux, des bijoux, des sacs et des accessoires. Il y en aura pour tous les goûts, toutes les tailles, pour les femmes et pour les hommes. De belles surprises sucrées sur le thème d’Halloween seront également proposées. Entrée libre. Les informations pratiques sont à retrouver ici