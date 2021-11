L’ASVEL et Bourg ont joué le jeu du derby (85-77)

Après deux défaites consécutives, à cause notamment des nombreuses blessures qui ont récemment décimé l’effectif villeurbannais, l’ASVEL recevait Bourg-en-Bresse ce dimanche après-midi pour le compte de la 8e journée de Betclic Elite.

Et la confrontation à l’Astroballe a tenu toutes ses promesses. Le public était venu pour une lutte fratricide entre Villeurbannais et Aindinois, il était servi. Les hommes de TJ Parker faisaient la course en tête toute la partie et s’imposaient logiquement, mais dans la douleur. Grâce comme souvent aux nombreux points d’Elie Okobo, l’ASVEL gagnait 85-77.

Place désormais à l’Euroligue avec la réception mardi soir du Real Madrid.