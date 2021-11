A la Guillotière, "le problème, c'est celui de la misère du monde" selon le parti communiste

"Face à l'emballement médiatique alimenté par des courants de pensée haineux et racistes", c'est au tour du parti communiste français de Lyon de réagir dans un communiqué ce jeudi. Pour ses membres, "la seule réponse policière n'est pas suffisante".

Alors que face à la pression populaire et commerçante, la préfecture du Rhône renforce sa communication en multipliant les opérations policières sur la place Gabriel-Péri, lieu de tous les maux. Pour l'extrême gauche, bien que la fronde des habitants et professionnels de la zone soit "plus que légitime", "le problème, c'est celui de la misère du monde".

"Historiquement,la Guillotière est le quartier d’arrivée des populations migrantes à Lyon, tradition amplifiée et accélérée par des conflits guerriers", précise le PCF qui réclame donc de la part de l'Etat "un accueil digne et juste des migrants".

Les Rouges lyonnais affirment que "sur le long terme, les opérations de communication de la préfecture ne sont pas tenables". Pour eux, "un réel travail d'enquête doit être mené afin de démanteler les réseaux criminels et mafieux qui gravitent autour de la place Gabriel-Péri et organisent les trafics, en exploitant les populations les précaires".