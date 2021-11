Lumignons du Coeur 2021 : Grégory Doucet veut "mettre en lumière" GAELIS et ses actions en faveur des étudiants

Pour cette édition 2021, Grégory Doucet et la Ville de Lyon ont décidé que l'opération bénéficierait au groupement d'associations étudiantes Gaelis, basé sur le campus de La Doua à Villeurbanne.

"La Fête des Lumières cherche à conjuguer festivité et solidarité", a déclaré le maire de Lyon lors d'une rencontre avec les représentants de l'association. Par ce choix, l'édile a tenu à "mettre la lumière" sur une "organisation vraiment lyonnaise" qui a été très active pendant la crise sanitaire.

En effet, GAELIS a distribué 25 000 paniers-repas aux étudiants lyonnais dans le besoin entre mars 2020 et mai 2021. Elle administre également deux épiceries solidaires sur les campus de La Doua et de Lyon II. L'argent récolté lors de l'opération servira d'ailleurs à en ouvrir une troisième "au centre de Lyon de préférence", a précisé la présidente du groupement Coline Pisaneschi.

L'objectif est de recueillir 40 000 euros : 20 000 lumignons ont été produits et seront vendus 2 euros/pièce. Il sera possible d'en trouver dans les commerces, mais aussi au niveau de la place des Jacobins pendant la Fête des Lumières. C'est sur cette place du 2e arrondissement de Lyon que sera installée "une fresque de lumignons" : chaque soir, près de 5000 lampions seront allumés pour former "un jardin de lumière".

Par ailleurs, GAELIS a décidé de mettre en vente des "E-Lumignons du Coeur". Cela se traduit concrètement par un don de 2 euros sur une plateforme en ligne.

Plus largement, l'événement s'inscrit dans la volonté de la municipalité écologiste de créer "une fête inclusive, de la générosité et du partage", a précisé Audrey Hénocque, la première adjointe au maire en charge des grands évènements.

Les lumignons devraient être mis en vente d'ici peu.