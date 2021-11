Guillotière : la droite reproche aux écologistes de ne "surtout pas en parler, ni publiquement, ni à huis-clos"

Depuis que la préfecture du Rhône a daigné débloquer des camions de CRS pour rester sur la place Gabriel-Péri, le quartier de la Guillotière revit. Mais cette situation ne durera pas, et il faut également que Ville et Métropole de Lyon agissent de leur côté.

D’où les demandes répétées de l’opposition à obtenir des réponses sur les plans des écologistes pour la Guillotière.

Sauf que ce lundi matin, Laurence Croizier a récolté un non ferme à sa question sur la politique de la Métropole lors de la commission permanente. Selon les Républicains, la vice-présidente Béatrice Vessiller aurait répondu que "ce n’est ni le moment, ni le lieu".

"Donc pour la majorité municipale et métropolitaine, la Guillotière il ne faut surtout pas en parler, ni publiquement, ni à huis clos ! Ce n’est pas en mettant les sujets sous le tapis que les problèmes vont se résoudre. Ce comportement n’est pas digne de l’attente forte et légitime des habitants et commerçants de ce quartier", s’emportent dans un communiqué commun les deux groupes LR de la Ville et de la Métropole de Lyon.