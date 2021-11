Thomas VDB découvre que Laurent Wauquiez est son cousin... et c'est savoureux

L'humoriste a parlé de lui, de sa famille, et révélait ainsi avoir pléthore de cousins. Et c'est en discutant récemment avec l'une de ses "centaines de centaines" de cousine qu'il a appris qu'un groupe WhattsApp avait été créé pour rassembler tout le monde. Ce qui avait permis de découvrir qu'un certain Laurent Wauquiez faisait partie de la famille VDB.

"Vous êtes en train de vous dire 'Ah ouais mais c'est un cousin au 14e degré de père éloigné'. Justement non ! Mon grand-père avait une soeur, qui était la grand-mère de Laurent Wauquiez", raconte-t-il à ses comparses forcément hilares. Avant de les menacer si à l'avenir ils venaient à se moquer de l'élu LR : "Lolo, c'est la famille mon pote ! Tu le touches, tu me touches !".

Thomas VDB et Laurent Wauquiez "quasiment jumeaux", il n'en fallait pas plus au président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour réagir sur Twitter : "vivement la prochaine cousinade !".