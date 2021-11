Le LOU affronte Toulon ce samedi pour le retour du Top 14

Le LOU Rugby se déplace sur la pelouse du Racing Club de Toulon ce samedi à 17h. L'objectif est clair pour Pierre Mignoni et ses hommes : conforter leur place dans le top 6 en allant chercher un bon résultat au stade Mayol.

Et même si un déplacement sur la Rade est toujours risqué, les Lyonnais restent les grands favoris de la rencontre. On est en effet très loin du rouleau compresseur toulonnais des années 2010. Avant d'affronter Lyon, les sudistes pointent à la 12e place du Top 14 avec seulement trois victoires cette saison. CE déséquilibre pourrait cependant être corrigé puisque plusieurs Gones seront plus fatigués que les autres.

C'est le cas pour Cretin, Bamba et Taofifenua qui rentrent tout juste de sélection nationale. Des incertitudes également pour Baptiste Couilloud et Lima Sopoaga qui ne sont pas tout à fait remis de leur blessure.