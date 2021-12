Trois fermetures administratives et 97 verbalisations pour le troisième soir de Fête des Lumières à Lyon

Et le bilan de ce vendredi est un peu plus salé que les deux derniers jours. Les forces de l'ordre ont en effet dressé un total de 97 verbalisations, essentiellement pour non-respect des consignes sanitaires. Car depuis le 8 décembre, il est interdit de boire et de manger sur la voie publique à l'intérieur du "périmètre sanitaire" instauré par le préfet de 18h à 2h du matin. Le port du masque est quant à lui obligatoire.

Aussi, les contrôles sanitaires des établissements ont été renforcés ce vendredi soir. La police a ainsi fermé administrativement trois bars et restaurants qui ne respectaient pas l'interdiction de vente de boissons et de nourriture à emporter ou qui n'avaient pas suffisamment demandé la présentation du pass sanitaire à leurs clients, soit deux établissements de plus que la veille.

Par ailleurs, sept autres bars et restaurants ont été mis en demeure. Enfin, au total, de 68 personnes ont été écartées du périmètre. Tout comme ce vendredi, les rues de Lyon seront certainement encore plus fréquentées ce samedi soir pour le dernier jour de la Fête des Lumières. C'est pourquoi une nouvelle réunion autour du Préfet Pascal Mailhos et du maire Grégory Doucet était prévue ce samedi matin. Les contrôles devraient être encore renforcés.