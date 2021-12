Les Nuits Sonores de retour au printemps à Lyon

Après une édition 2021 "hors-série" marquée par un contexte sanitaire éprouvant, le festival des Nuits Sonores va faire son grand retour du 25 au 29 mai 2022. "Nuits sonores retrouve ses couleurs printanières et se réinstalle à sa place originelle du beau week-end de l’Ascension", se félicite l'organisation.

Puisqu'en effet, les journées ("Days") de festival auront à nouveau lieu dans les anciennes usines Fagor-Brandt du 7e arrondissement de Lyon. Ce même site que la Métropole de Lyon a décidé de transformer en entrepôt TCL d'ici la fin d'année 2023.

Quoi qu'il en soit, "cette 19e édition marquera également un tournant important dans l’histoire du festival qui, une fois encore, mettra son armature, son rythme et ses programmes sur l’établi de sa constante réinvention", assurent les dirigeants de l'événement.

Les festivaliers auront ainsi le droit à trois scènes novatrices : concerts et lives traditionnels pour la première, performances hybrides et vidéo 360° pour la deuxième, puis un dancefloor urbain pour la dernière.

Pour les nuits, il faudra se diriger vers le quartier de la Confluence et plus particulièrement la Sucrière et le Sucre. Côté programmation, DJ Harvey, Helena Hauff et Honey Dijon seront présents. L'ouverture sera assurée par Lala &ce, première artiste lyonnaise à endosser ce rôle.

De futures annonces sont attendues pour janvier 2022.