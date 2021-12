Lyon : le conseil municipal va débloquer 7 millions d'euros pour augmenter les salaires des agents de la Ville

Du moins, à condition que les élus valident la délibération présentée ce jeudi au conseil municipal. La majorité de Grégory Doucet proposera d’injecter 7 millions d’euros supplémentaires pour permettre de revaloriser les salaires les plus bas.

Les fonctionnaires de catégorie C seront notamment concernés par cette hausse négociée depuis des mois, ainsi que les auxiliaires puériculture et les policiers municipaux.

Un intérêt tout particulier sera porté aux rémunérations des femmes dans les milieux culturels, administratifs et médico-sociaux, afin de lutter contre l’inégalité salariale constatée qu’elles subissent par rapport aux agents hommes de la Ville de Lyon.

Une manière de faire la pilule pour ce qui suit ? Rappelez-vous du mouvement de grève entamé par les agents de la Ville de Lyon à la rentrée de septembre pour dénoncer l’application de la loi de transformation de la fonction publique. Or, la mairie a bien été obligée de s’y soumettre. Et au 1er janvier 2022, il faudra faire appliquer les 1607 heures annuelles de travail aux agents.

La parade trouvée par la majorité écologiste consiste à l’instauration d’un "bouclier social" qui permettra de reconnaitre la pénibilité de plusieurs services et ainsi donner l’opportunité, là encore aux plus bas salaires et aux filières féminines, de voir leur durée de travail rester en l’état.

Malgré cette main tendue à une partie non négligeable des agents (le bouclier social concernerait près de 5000 agents sur les 8300 de la Ville de Lyon, les 3300 restants n'auront pas de suppression de jours de congés extralégaux), les syndicats n’entendent pas lâcher du lest.

"On veut faire en sorte qu’il n’y ait plus de grève", indiquait le maire écologiste fin septembre. Raté puisqu'est prévu ce vendredi un mouvement dans les écoles et les crèches lyonnaises.