Un week-end de Noël plutôt calme sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Noël approche et l’heure des départs également pour aller rejoindre ses proches. Le trafic sera plutôt calme sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes avec un drapeau vert dans le sens des départs jusqu’à samedi. Ce sera orange en Ile-de-France.

La journée de dimanche s’annonce la plus compliquée puisqu’elle est classée orange dans le sens des départs. "Des flux de circulation denses sont attendus sur les grands axes du pays et plus particulièrement sur les axes de desserte des stations de montagne en Rhône-Alpes et dans les Alpes du sud", précise Bison Futé.

En ce qui concerne les retours, les voyants seront au vert dans la région mais une nouvelle fois orange en Ile-de-France.