ASVEL : les nouvelles dates des rencontres face au Bayern et à Nanterre

Le club villeurbannais a pris connaissance des nouvelles dates des rencontres prévues face au Bayern Munich et Nanterre.

Jeudi dernier, l’ASVEL devait recevoir le Bayern en Euroligue mais le report demandé car l’effectif de TJ Parker était décimé par le Covid-19 avait été accepté. Ce sera donc le 25 janvier prochain à 21h que l’Astroballe accueillera la 18e journée du championnat européen.

En Betclic Elite, c’est plus loin dans le temps, le 18 février à 20h, que l’ASVEL jouera finalement sa rencontre face à Nanterre, comptant pour la 12e journée. On se souvient que le 19 décembre dernier, c’est l’adversaire francilien n’avait pas pu se présenter à Villeurbanne à cause de plusieurs joueurs contaminés.