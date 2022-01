Lyon : le nouveau Sytral s'installe ce lundi, à nouveau dans la douleur ?

Le Sytral, syndicat mixte en charge des TCL, a muté au 1er janvier et voit ses compétences élargies, avec comme but premier de proposer une tarification unique sur l'ensemble des transports en commun du Rhône et de la Métropole de Lyon, voire au-delà à l'avenir.

Sauf que le psychodrame politique autour de cette mutation pourrait jouer les prolongations. Rappelez-vous, le 14 décembre dernier, la désignation des élus métropolitains avait marqué une nouvelle rupture entre le président Bruno Bernard et l'intégralité de son opposition. En ne lui proposant que 4 sièges contre 7 auparavant, l'écologiste avait essuyé le refus catégorique des Républicains et des ex-LREM de siéger à l'AOMTL (Autorité organisatrice des mobilités et des territoires lyonnais).

Seul Izzet Doganel, élu sur les listes de Gérard Collomb mais qui siège à part, avait fait la demande d'intégrer la liste des 24 représentants de la Métropole.

Une dizaine de territoires prêts à faire pression sur la Métropole

Ce lundi, les écologistes et leurs alliés vont faire face à leurs partenaires du reste du territoire, pour la plupart de droite. Et notamment Philippe Meunier, représentant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui voue une haine non dissimulée pour les Verts.

Si les représentants de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais ne devraient pas faire de remous, même si le dossier Libellule sera mis sur la table, on peut s'attendre à des prises de parole de la part des élus des communautés de communes. Car leurs territoires sont bien souvent très mal desservies. Et voilà l'occasion rêvée pour les maires de Chaponost, Taluyers ou encore Communay de se faire publiquement entendre sur le calvaire de leurs habitants, pour la plupart obligés de prendre quotidiennement la voiture pour se déplacer.

Concernant le fonctionnement de l'AOMTL, il faudra sortir la calculatrice. Car les 38 membres n'ont pas tous le même pouvoir. Le vote de certains élus comptera pour 3 voix, d'autres 2 ou 1 voix... Et c'est évidemment la Métropole de Lyon, délestée de toute opposition, qui aura une large majorité avec 71 voix sur les 98 en jeu.