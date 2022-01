La Région débloque plus de 500 000 euros pour le développement de la filière du jeu vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes

Suite au premier fonds régional d’aide à la création lancé en 2020, la Région Auvergne-Rhône-Alpes réitère l’expérience.

Le conseil régional a voté en décembre dernier une aide d’un montant total de 516 382 euros, répartis en deux subventions pour les organismes auxquels sont principalement affiliés les entreprises du jeu vidéo, à savoir 413 106 euros pour l’OPCO Atlas et 103 276 euros pour l’AFDAS.

Ces fonds ont pour objectif de répondre aux besoins de recrutement des entreprises mais surtout de "favoriser l’implantation et le développement d’une industrie d’avenir, innovante, génératrice d’emploi et d’attractivité pour nos territoire". En effet, l’industrie du jeu vidéo en Auvergne -Rhône-Alpes est aujourd’hui l’une des plus dynamique en France et d’Europe. Et pour cause, elle est composée de leaders internationaux et de studios indépendants.

Ce secteur possède plus de 100 entreprises, près de 3 000 équivalents temps pleins et a généré près de 900 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2020.

"En 2022, la Région passe à la vitesse supérieure : relocalisation de studios, fonds d’aide à la création, soutien au cluster Game Only et maintenant un plan de développement des compétences. Nous sommes armés pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la grande région du jeu vidéo en Europe", a déclaré dans un communiqué Samy Kefi-Jerome, conseiller régional délégué à la stratégie digitale.