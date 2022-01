Lyon : les électriciens et gaziers appelés à la grève contre "le saccage d'EDF"

Plusieurs syndicats appellent à une grève reconductible pour "s'opposer au saccage d'EDF et du service public" mais aussi pour obtenir de meilleurs salaires. "Réaffirmons notre volonté d'être reconnus et rémunérés à la hauteur de notre travail, de notre implication et de nos responsabilités", indique la CGT dans un communiqué.

Le mouvement de grève débutera mardi. Des débrayages de deux heures seront menés mercredi, tandis que les électriciens et gaziers seront appelés à participer à la manifestation interprofessionnelle prévue jeudi à Lyon.