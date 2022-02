Xavier Garbajosa sera bien le futur entraîneur du LOU Rugby (officiel)

Après avoir dans un premier temps officialisé le départ en fin de saison de l’entraineur Pierre Mignoni, le LOU Rugby a attendu la fin du match contre le Stade Français ce samedi pour confirmer le nom de son successeur. Comme annoncé dans la presse spécialisée, c’est bien Xavier Garbajosa qui sera le prochain manager sportif du club lyonnais.

L’ancien joueur du Stade Toulousain et du XV de France (32 sélections) s’est engagé pour trois saisons et prendra ses fonctions le 1er juillet prochain. Dans une brève déclaration, il a indiqué être "très honoré et fier de rejoindre le club du LOU Rugby".

Xavier Garbajosa a été l’entraîneur de Montpellier entre 2019 et jusqu'à son licenciement en janvier 2021. Il était ensuite venu au Matmut Stadium de Gerland le 13 novembre dernier puisqu’il dirigeait les Barbarians Français qui affrontaient les Tonga.

"Nous sommes ravis d’accueillir Xavier Garbajosa en tant que Manager pour les prochaines saisons. Sa passion, sa philosophie de jeu proche de notre ADN, sa capacité de travail, ses expériences et les enseignements qu’il en a tirés sont autant d’atouts pour le LOU Rugby, qui additionnés aux talents et acquis déjà présents dans le club, vont nous permettre de poursuivre notre progression et de viser les sommets", a réagi de son côté Yann Roubert, président du LOU.

Xavier GARBAJOSA, futur manager sportif du LOU Rugby



