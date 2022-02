Euroligue : l'ASVEL reçoit le Panathinaikos

Les basketteurs villeurbannais reçoivent à l'Astroballe les Grecs du Panathinaikos ce vendredi à 20h pour le compte de la 26e journée du championnat européen.

Treizièmes du classement et privés de nombreux joueurs, les hommes de TJ Parker vont tenter de se relancer face à des Athéniens qui pointent à la 17e place et qu'ils avaient battu à l'aller en Grèce, grâce notamment à un Elie Okobo de feu, auteur de 35 points en 31 minutes. Le meneur n'est toujours pas remis de sa blessure à l'épaule et manquera cruellement ce vendredi.

L'objectif reste clair pour l'ASVEL : décrocher une dixième victoire européenne cette saison. Et pourquoi pas le faire aux dépends du Pana.

Les Villeurbannais pourront ensuite penser au choc de Betclic Elite qui les opposera à Monaco dimanche à l'Astroballe.

Le groupe de l'ASVEL pour affronter le Panathinaikos :

#1 Victor WEMBANYAMA – #3 Chris JONES – #5 Charles KAHUDI – #6 Paul LACOMBE – #9 Marcos KNIGHT – #13 Zacharie RISACHER – #14 James GIST – #19 Youssoupha FALL – #21 Dylan OSETKOWSKI – #23 David LIGHTY – #32 Matthew STRAZEL – #37 Kostas ANTETOKOUNMPO