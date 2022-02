Auvergne-Rhône-Alpes : Bison Futé annonce un samedi rouge pour les départs en vacances

Alors que la zone A composée de Lyon, Grenoble et Clermont Ferrand entame sa période de vacances de février, ce samedi a été classé rouge dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Bison Futé annonce des difficultés dès ce vendredi sur l’A43 dans le sens des départs. Le tronçon Lyon-Chambéry est fortement déconseillé entre 15h et 22h et il est recommandé d’éviter l’A43 direction Chambéry de 7h à 19h dans le sens des départs.

Par ailleurs ce vendredi est classé orange au niveau national.

Concernant le sens des retours, la circulation sur l’A6 sera difficile entre Beaune et Lyon de 12h à 18h et sur l’A43 entre Chambéry et Lyon de 7h à 16h.

La fin de week-end sera quant à elle assez calme avec une journée de dimanche classée verte.