Lyon : la place Gabriel-Péri (Guillotière) en travaux dès lundi pour donner plus de place aux piétons

Dès lundi prochain, des travaux seront menés sur la place Gabriel-Péri, entre les 3e et 7e arrondissements de Lyon. Pour le moment, la Métropole table sur 6 à 7 semaines de chantier pour réaliser, d’après le maire de Lyon Grégory Doucet, "un nouveau cheminement piéton".

Les ouvriers vont notamment créer de nouvelles traversées de la place, pour créer un chemin par le milieu de l’artère. Un nouveau passage piéton sera ainsi installé sur le cours Gambetta. "Aujourd’hui pour aller du 3e au 7e arrondissement, il faut traverser trois rues, ce n’est pas agréable d’attendre à trois feux rouges. C’est un espace dédié en particulier à la voiture alors que la place a vocation à être à disposition des piétons. L’idée est de redonner plus d’air, d’espace, pour la marche", enchaîne Grégory Doucet.

L’élu écologiste a profité de sa visite sur place ce vendredi matin pour saluer les effectifs de la police municipale, présents de 9h à 13h tous les jours aux environs de l’arrêt de tramway. C’est ensuite la police nationale qui prend le relais, notamment avec la BST, brigade récemment mise en place pour agir tout particulièrement sur la criminalité de la Guillotière. La police municipale réalise un tiers des interpellations dans ce secteur, soit 32 au total en janvier.

La maison du projet, enfin !

Grégory Doucet, accompagné des maires des 3e et 7e arrondissement Véronique Dubois-Bertrand et Fanny Dubot, s’est ensuite rendu au croisement entre la grande rue de la Guillotière et Gilbert Dru. C’est à cet endroit que la "Maison du projet Gabriel Péri" sera inaugurée d’ici deux mois, après déjà un an et demi de réflexion et beaucoup d'attente de la part des riverains.

Auparavant, c’est la police municipale qui occupait les locaux, avant d’intégrer un poste flambant neuf non loin. Sur les tableaux de la "Maison du projet Gabriel Péri", on retrouve d’ailleurs des restes de notes prises par les agents avant le déménagement.

Anne-Laure Chantelot, directrice du projet, veut désormais mettre en place "un espace ressource dans les 245m² à disposition. On pourra notamment venir prendre des informations sur les projets en cours ou ceux écartés et retrouver ce qui a été dit lors des concertations. Différents objets seront installés, pourquoi pas un cahier, ou des visuels qui donne des infos en plusieurs langues".

L’agent territoriale, arrivée de la région parisienne il y a 5 mois, souhaite se positionner "en soutien des dynamiques locales et participatives, comme pour les associations ou les élus, avec des espaces de proximité". Dans le hall, où les fils électriques tombent du plafond de toute part, une exposition sera aussi mise en place, "pour valoriser l’histoire et des habitants du quartier".

L’ouverture de ce local situé à quelques dizaines de mètres de la place Gabriel Péri est donc aujourd’hui espérée en mai, même si on est loin de s’imaginer un lieu convivial pour le moment. La faute aux murs jaunis, ou à la devanture recouverte d’affiches à moitié arrachées.

J.D.