Aides, calendrier, verbalisation : les détails de la ZFE bientôt votée par la Métropole de Lyon

Rappelez-vous, les communes concernées devaient rendre leur avis sur la ZFE avant cette date fatidique, ce qui avait provoqué une polémique du côté de l'Hôtel de Ville de Lyon puisque Grégory Doucet avait zappé de faire voter ses élus sur le sujet.

Le débat risque d'être houleux ce jour-là entre la majorité écologiste et son opposition, qui n'entend pas laisser la Zone à Faibles Emissions s'installer en 2022 sans les aides et le temps nécessaires accordés aux automobilistes dont les véhicules seront bannis de Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, ainsi qu'une partie de Bron et Vénissieux.

Dans les délibérations soumises aux élus et que LyonMag a pu consulter, un premier calendrier officiel est dévoilé.

On a souvent évoqué l'été puis la rentrée. La ZFE, rebaptisée ZFE 5+ pour que l'on comprenne que les véhicules aux vignettes Cri'Air 5 seront bannis, entrerait en vigueur à compter du 1er septembre 2022, 24h/24 et 7j/j. A cette date, il est estimé que 18 565 véhicules et 886 2 roues motorisés immatriculés dans la Métropole soient concernés par les nouvelles restrictions de circulation.

Sur le plan de la pollution, les écologistes annoncent qu'il est "attendu de cette première étape qu'elle contribue à la réduction de 4,5% des émissions de NO2, de 5,4% des PM2,5 et 3,7% des PM10.

Là où l'opposition bloquait le plus et qualifiait la ZFE de "Zone à forte exclusion", c'est sur le fait que beaucoup de personnes ne pouvant pas se passer de voiture n'auraient pas les moyens de s'offrir un modèle moins polluant en quelques mois.

La Métropole de Lyon a prévu tout un volet d'aides qui ne seront que complémentaires à celles déjà instaurées par l'Etat.

Une aide similaire pour l'achat d'un véhicule électrique ou d'un vélo cargo

Selon le niveau de revenu fiscal de référence par part du demandeur, il pourra prétendre à une aide métropolitaine de 1000 à 2000 euros pour l'achat d'une voiture électrique, hybride non-rechargeable ou essence Crit'Air 1 ou de vélos familiaux type cargos, triporteurs, longtails à assistance électrique ou mécanique. Une dernière aide de 500 euros, quel que soit le RFRP, pourra être accordé pour l'achat d'un 2 roues, tricycle ou quadricycle électrique ou d'un vélo à assistance électrique.

Une campagne de communication débutera dès avril 2022 et s’achèvera le 31 décembre 2022, soit 6 mois de plus que les trois mois de communication obligatoire définis par la loi LOM.

Les contrôles et les contraventions ne se feront pas dès le 1er septembre 2022 mais à l'issue d'une "phase de contrôle pédagogique de quatre mois" au 1er janvier 2023.

Pour rappel, les véhicules Crit’air 5 et non-classés comprennent tous les véhicules diesel immatriculés avant le 1er janvier 2001, les véhicules essence immatriculés avant le 1er janvier 1997 et les 2 roues, tricycles et quadricycles à moteur immatriculés avant le 1er juin 2000.

Lors de la concertation, plus de 5000 personnes ont participé et se sont exprimées. C'est suite à ce temps démocratique que la Métropole dit avoir augmenté le plafond de la 3e tranche de RFRP pour ses aides, passant de 16 100 euros à 19 600 euros pour toucher davantage de foyers.