Votée par la Métropole de Lyon, la PPI "n'existe pas" selon l'opposition

Dans un communiqué, le groupe Inventer la métropole de demain affirme que Bruno Bernard s'est raté sur le dossier de la PPI (programmation pluriannuelle des investissements). Son chef de file, Louis Pelaez, indique avoir saisi la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, pour "obtenir toute transparence sur le contenu de la PPI métropolitaine". Ce dernier a donc demandé "la liste de l'intégralité des projets retenus au titre de la PPI et les montants individualisés pour la réalisation desdits projets, en mentionnant les communes et circonscriptions concernées".

Un document qui n'existe pas. Dans son courrier, la CADA explique que "le président de la Métropole de Lyon a informé la commission que ce document n'existe pas. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point".

Votée en janvier 2021 pour la période 2021-2026, la PPI ne listerait pas officiellement les projets retenus, mais seulement une répartition d'enveloppes financières "par grandes masses sans que l'on sache comment elles sont constituées". Ce document adopté n'est donc "qu'une note de cadrage budgétaire pour le mandat", et non un plan de programmation pluriannuelle d'investissement au sens propre du terme. Car la PPI est censé être "un outil de pilotage politique et financier qui doit recouvrer l’ensemble des projets d’investissement et décline les financements nécessaires à leur réalisation".

Cocasse, quand on sait que cette PPI était présentée comme celle "de tous les records", avec un montant prévisionnel voté de 3,6 milliards d'euros, en hausse de 3% par rapport au mandat précédent.

"Depuis un an, nous n’avons cessé de multiplier les interpellations et courriers pour obtenir la communication détaillée de la PPI, au-delà de la simple délibération adoptée en Conseil. Las de ne pas obtenir de réponses, nous avons saisi la CADA pour obtenir toute transparence sur le contenu de la PPI Métropolitaine. Il aura fallu en arriver là pour que la Métropole consente seulement à nous envoyer les 59 courriers d’arbitrage PPI adressés aux maires en juin dernier. La rédaction méprisante de ces courriers et le très faible nombre de projets communaux inscrits dans la PPI Métropolitaine est d’ailleurs une des causes profondes de la fronde des maires. Pourtant, la Métropole a confirmé à la CADA qu'il n'existe pas de liste des projets retenus dans la PPI Métropolitaine. Il semble pour le moins incongru que chaque maire ait bien reçu la liste des projets envisagés sur sa commune... mais que la Métropole ne dispose d’aucun document global récapitulant ces projets", détaille Louis Pelaez.

"Soit l’exécutif métropolitain ment éhontément soit les rênes de la Métropole sont détenues par de dangereux amateurs, qui n’ont aucune idée de ce qu’ils font ni comment piloter une telle collectivité. Entre passer pour des élus jouant avec la vérité ou des amateurs, les Verts ont choisi. On sait désormais qu’ils sont à la fois et approximatifs et incompétents", dénonce l'élu d'opposition.

Malgré tout, la collectivité n'a pas d'obligation légale d'avoir une PPI. Le texte voté en janvier 2021 est donc bel et bien valide. Reste à savoir comment tout cet argent sera concrètement utilisé.