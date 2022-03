Lyon : grâce à un taux d’incidence en chute libre, les hôpitaux lèvent le niveau 2 du plan blanc

Dans un communiqué publié ce lundi matin, les Hospices Civils de Lyon ont annoncé la levée du niveau 2 du plan blanc sur le territoire, y compris à Lyon. Une décision motivée par "un constat de reflux de la cinquième vague épidémique de Covid-19 et après concertation avec l’Agence Régionale de Santé".

Le déclenchement du niveau 2 du plan blanc avait été décidé il y a trois mois, le 6 décembre dernier. Une mesure qui avait permis au CHU de Lyon de procéder à des déprogrammations complémentaires d’activité pour assurer la continuité des urgences et soins non programmés, Covid et hors-Covid. Le personnel médical reste néanmoins en alerte puisque le niveau 1 du plan blanc demeure activé.

Une décision motivée, notamment, pas la chute du taux d’incidence à Lyon. Après avoir atteint des niveaux supérieurs à 4600 pour 100 000 habitants à la fin du mois de janvier, ce dernier a diminué de manière très significative pour s’élever à 365 pour 100 000 habitants en ce début mars.

Au total, 195 patients sont hospitalisés pour un diagnostic de Covid-19 aux Hospices Civils de Lyon ce lundi. Les hôpitaux lyonnais rappellent que les personnes prises en charge étaient deux fois plus nombreuses le 7 février. Enfin, aux HCL, 29 patients sont présents dans les services de soins critiques.

Les médecins précisent que ce niveau 1 "permet de gérer les situations de tension ou les risques d’événements qui ne mettent pas en péril la continuité du fonctionnement de l’établissement. Il permet, par exemple, de gérer des épidémies saisonnières, des tensions sur le nombre de lits disponibles ou un risque d’attentat".