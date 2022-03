Sécurité à Lyon : la Région propose de nouveau à Grégory Doucet un chèque d’un million d’euros

Et ce, concernant les questions sécuritaires alors que les faits-divers semblent toujours aussi nombreux dans l’agglomération lyonnaise. La semaine dernière, la préfecture du Rhône a sommé le maire Grégory Doucet d’agir concrètement pour améliorer les conditions de vie des Lyonnais, et tout particulièrement en mettant la main au porte-monnaie pour installer plus de caméras de vidéo-surveillance.

L’occasion pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes de remuer le couteau dans la plaie, en proposant une nouvelle fois d’offrir des fonds à la municipalité lyonnaise. Pour rappel, en octobre dernier, le vice-président à la Sécurité à la Région Renaud Pfeffer avait adressé un courrier à l’adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi. Une lettre restée sans réponse d’après les équipes du président de Région Laurent Wauquiez. Contactés par nos soins, la Ville de Lyon n'a une nouvelle fois pas répondu sur ce dossier. Les raisons du refus restent ainsi floues.

Dans le détail, ce financement proposé par le Monsieur Sécurité de la Région serait "un contrat dans lequel il n'y aura pas d'audits, de cours de théâtre ou encore de concertations publiques, mais bel et bien de l'action, sans idéologie. L’argent pourrait améliorer la vidéoprotection, en remettant déjà en état les appareils défectueux, voire en proposant une incorporation de l'intelligence artificielle".

Renaud Pfeffer précise également que le montant pourrait être alloué à l'équipement des policiers municipaux, alors que les agents lyonnais sont régulièrement en grève pour dénoncer le manque d’action de la Ville pour rendre les postes attractifs. Enfin, le million d'euros pourrait aussi servir à la création de protections contre les rodéos, comme le souhaitent les élus de droite comme le maire du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver.