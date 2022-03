Près de Lyon : 1000 euros d’amende pour un couple qui s’adonnait à la chasse aux hérissons

C’est l’une des coutumes des gens du voyage. D’après les informations du Progrès, un couple s’est livré à une chasse aux hérissons dans la nuit du 24 au 25 août dernier dans le parc de Fontgraine, à Villefranche-sur-Saône. Interpellées par la brigade anticriminalité, les deux personnes âgées d’une trentaine d'années ont été jugées jeudi dernier au tribunal correctionnel caladois.

A la barre, les prévenus n’ont pas nié les faits. Ils ont par ailleurs détaillé leurs méthodes de chasse aux magistrats : les deux gens du voyage ont utilisé les phares de leur voiture pour attirer leurs proies. Ils sont parvenus à mettre en cage sept hérissons lors de cette nuit d’été. Or, ce faisant, les accusés ont bravé deux interdictions : celle de circuler dans le parc de Fontgraine, et celle de mettre la main sur ces petits mammifères. En effet, depuis un arrêté datant de 2007, le hérisson d’Europe est une espèce protégée en France. Cette dernière est également signalée comme “espèce en déclin” d’après la LPO Rhône. Le fait de détruire, de transporter, de naturaliser ou de mettre en vente un hérisson d’Europe en France est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et de 150 000 euros d’amende.

Néanmoins, via la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du couple, les deux trentenaires ont été condamnés à verser 1200 euros de dommages et intérêts à la SPA. Ils ont également écopé d’une amende de 500 euros pour chacun d’entre eux.

Quant à la prise des deux accusés, les sept hérissons ont été réhabilités par le centre de soin pour la faune sauvage l’Hirondelle, à Saint-Forgeux. Après avoir été remis sur patte, les mammifères ont été relâchés dans une forêt du Beaujolais.