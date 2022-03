Guerre en Ukraine : Lyon Olympique Echecs obligé d’annuler son invitation à Anatoli Karpov

Selon le Progrès, l’organisateur, Lyon Olympique Echecs, a retiré son invitation faite à Anatoli Karpov, à la demande du ministère des Sports.

Le grand maître des échecs russe était attendu entre Rhône et Saône depuis 2020 pour fêter les 30 ans de sa partie légendaire contre Garry Kasparov en 1990 à Lyon. L’évènement avait été repoussé à cause de la crise sanitaire.

Et c’est désormais la guerre en Ukraine qui a raison de la venue d’Anatoli Karpov, considéré comme un soutien affirmé de Vladimir Poutine et de sa politique. Devenu député, il a été sanctionné par l’Union européenne qui lui interdit de voyager en son sein et de recevoir de l’argent européen. Anatoli Karpov avait voté en faveur de la reconnaissance de l’indépendance des territoires séparatistes d’Ukraine.