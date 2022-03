Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (19 et 20 mars)

La fête du printemps à la SPV !

Plus que quelques jours avant l’arrivée du printemps ! A cette occasion la Société Protectrice des Végétaux organise ce week-end la deuxième édition de sa fête du printemps. Le rendez-vous est donné de 10h30 à 18h30 au jardin des Girondins (14 rue Crépet) dans le 7e arrondissement. Au programme : vente de plantes en tout genre, accessoires de jardinage, des conseils et des lectures. Entrée libre. Plus d’informations sur l’évènement ici



Le retour de Foire de Lyon !

Après deux absences, l’évènement revient jusqu’au 28 mars à Eurexpo. Un peu moins de 700 exposants sont au rendez-vous sur 50 000m2. Des nouveautés sont au programme de cette nouvelle édition sans oublier le retour des traditionnels univers « Maison & Shopping) où il sera possible de retrouver de l’ameublement, de la décoration, de la cuisine, du bain, du jardin, de la piscine, de l’électroménager, de la mode, du sport, des loisirs, de la gastronomie, de la restauration… Entrée à 6 euros sur place. Toutes les informations sur Foire de Lyon à retrouver ici

Le Safari de Peaugres fête le printemps !

Le parc situé en Ardèche, à une quarantaine de minutes de Lyon, met à l’honneur sa faune locale à l’occasion de la Fête du Printemps en partenariat avec la LPO Drôme-Ardèche et le Centre de Soins L’Hirondelle. Au programme : un week-end de sensibilisation où le public pourra aller à la recherche de l’écureuil de 13h30 à 17h. Un stand de l’Hirondelle sera également installé pour apprendre les gestes à faire pour sauver un animal blessé. Toutes les informations sont à retrouver ici

Le Spartan workout tour à Lyon !

Avis aux sportifs ! Envie de bouger ? Burpees, abdos, running sans oublier bonne humeur seront au programme ce samedi d’un workout organisé par Spartan, le leader mondial des courses à obstacles. Les personnes intéressées doivent se rendre à 10h à Arctic Juice (9 rue de la République à Lyon) pour 1h30 de souffrance ou de plaisir. Inscription gratuite mais obligatoire ici

Le Carnaval du 9e arrondissement !

Ce sera le tout premier Carnaval de l’arrondissement. Il aura lieu ce samedi après-midi à partir de 15h sur la place Valmy. Des stands d’animations (maquillage, activité manuelle, photobooth…) seront installés pour l’occasion avant un défilé à partir de 16h jusqu’au stade Jean Zay. Les détails de l’évènement ici

Pop Up Printemps Vintage !

Direction la place Croix Paquet ce samedi dans le 1er arrondissement où le magasin Les Placards de Colette organise un évènement Pop Up de 10h à 19h. Le rendez-vous est donné au Bomp où il sera possible de renouveler, compléter et étoffer sa garde robe en chinant parmi plus de 200 fripes vintage de seconde main. L’évènement est à retrouver ici