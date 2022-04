Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (2 et 3 avril)

La Fête du livre jeunesse de Villeurbanne !

Le rendez-vous est donné samedi et dimanche à la Maison du livre de l’image et du son (247, cours Emile Zola). Une cinquantaine d’auteurs et d’illustrateurs seront présents à l’occasion de la 23e édition de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne. Au programme : des spectacles, des ateliers, des échanges, des débats, des expositions ou encore des concerts sur le thème "Grandir". Toutes les informations pratiques à retrouver ici

Quais du Polar !

C’est l’évènement incontournable pour les amateurs de romans policiers. La 18e édition de Quais du Polar débute ce vendredi à Lyon et se prolongera jusqu’à dimanche. Plus de 130 auteurs, notamment Harlan Coben et John Grisham, ont répondu à l’invitation de l’évènement. Conférences, tables rondes, dédicaces, concerts raviront les lecteurs tout comme la grande enquête prévue samedi entre Villeurbanne et Lyon. Toutes les animations sont à retrouver ici



Championnat national de Quidditch !

C’est le sport le plus connu dans le monde des sorciers ! La Ligue des Quidditch s’invite ce week-end à Lyon. Plus précisément sur les terrains de foot de l’INSA à Villeurbanne. Les équipes de Crookshanks Lyon, Titans Paris, Olympiens Paris, Paris Frog et Toulouse s'affronteront pour les qualifications de la Coupe d'Europe 2023. Le public est invité à suivre les différentes rencontres le samedi et le dimanche de 13h30 à 17h30. L’évènement est à découvrir ici

Les Journées européennes des métiers d’art au Fort de Vaise !

Le Fort de Vaise sera ouvert au public ce dimanche de 10h à 18h pour des rencontres, des échanges et des démonstrations de savoir-faire avec des professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant sur le thème de la musique et de la fabrication du son. Ce sera dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art. Les informations sur l’évènement à retrouver ici

Le Lyon Bière Festival !

Direction La Sucrière dans le 2e arrondissement pour le retour du Lyon Bière Festival. Il s’agit de la 5ème édition de l’évènement où seront présentes plus d’une centaine de brasseries artisanales pour des dégustations et des emplettes. Au programme également : des conférences et des masterclasses avec des spécialistes et des professionnels sans oublier des stands food, des food-trucks et de la musique (Petit rappel : l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération). Toutes les informations pratiques sur le LBF sont à retrouver ici