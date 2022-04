Le LOU Rugby en mode "phase finale" face à Toulon

Les joueurs du LOU reçoivent Toulon ce samedi au Matmut Stadium de Gerland pour le compte de la 22e journée de Top 14. Face à des Varois actuellement neuvièmes au classement, les Rouge et Noir vont devoir rester solides s'ils veulent préserver leur place dans le top 6. "Ils jouent leur dernière carte chez nous. On le sait et on est préparé à ça. On peut même le dire, on rentre en phase finale", a prédit Xavier Mignot en conférence de presse d'avant-match.

Dylan Cretin s'attend lui aussi "à un match corsé, un match dur". "C'est une bonne équipe qui est physique mais il faudra se concentrer sur nous. Quand on met en place notre jeu, on peut mettre en difficulté n'importe quelle équipe", a assuré le troisième-ligne.

Les Lyonnais se serviront de leur défaite à Toulouse pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. "Il faut croire en nous, croire en les dernières minutes", insiste de son côté Pierre Mignoni, qui a réfléchi avec son staff "pour trouver des options pour être plus performant". Cette rencontre aura en tout cas une saveur particulière pour l'entraineur lyonnais qui retrouvera les rangs toulonnais dès la saison prochaine.

Coup d'envoi à 17h dans le 7e arrondissement de Lyon, dans des conditions météorologiques qui s'annoncent un peu fraîches. A noter le retour de l'ailier fidjien Josua Tuisova.