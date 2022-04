LOU Rugby : les Lyonnais ne comptent pas "se casser le nez" à Brive ce samedi

C’est un combat de titans qui se prépare à Brive avec des enjeux multiples. Les rouge et noir, en quête d’un top 6, feront face à des Brivois qui veulent assurer leur maintien. "On s’attend à un gros combat à Brive. Ça va être un match compliqué parce qu’il y a beaucoup d’enjeux pour les 2 équipes", confie Pierre-Louis Barassi.

Les Rhodaniens ont soif de victoire en championnat et se sont préparés à ne rien lâcher. "Ce qui va être important c’est de faire des choses simples et bien, c’est une équipe redoutable à domicile, qui ne lâche rien et beaucoup d’équipes s’y sont cassés le nez", déclare Pierre Mignoni.

Le LOU Rugby s’était montré très convaincant dans la zone de mêlée mais avait fortement péché dans les zones de touches contre Worcester. Un point essentiel qui devait être retravaillé pour affronter une équipe qui joue avec assurance ses touches. "Comme à chaque fois c’est un gros combat, c’est une équipe qui joue très bien avec une conquête excellente au niveau de la touche et une mêlée tout aussi redoutable", poursuit l’entraîneur. "On est bien préparés pour les affronter", rassure Romain Taofifenua.

Si les Lyonnais manquaient parfois de discipline dans la zone des 40m, ces manquements ont été corrigés. "Le mental c’est avant tout de ne rien donner à l’autre, ne pas donner de cadeaux", affirme Pierre Mignoni. "Brive est une équipe redoutable avec un capital confiance énorme. Même quand ils sont dominés, menés au score, c’est une équipe qui ne lâche pas. Mentalement il va falloir être au-dessus de ce qu’on a été sur les deux derniers matchs" , assure fermement l’entraîneur.

C‘est avec un jeu simplifié que le LOU Rugby compte rapporter des points. "On a simplifié notre conquête et notre jeu. On s’est mis en condition pour que les joueurs soient focus sur l’essentiel, je ne pense pas qu’on ai besoin d’être flamboyant, d’être très beaux dans notre jeu pour faire une performance. On a besoin de se recentrer sur l’essentiel", explique Pierre Mignoni.

Les conditions météorologiques pourraient jouer en la défaveur des rouge et noir habitués à un temps moins perturbé. "Les petits détails vont faire la différence, avec un mauvais temps on va devoir faire attention à toutes les petites choses", annonce Pierre-Louis Barassi.

Les hommes de Pierre Mignoni devront donc faire face à une équipe qui peut semer le trouble grâce à une conquête de touche excellente et une mêlée redoutable.

A.B.