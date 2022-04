Emmanuel Macron réélu :Thomas Rudigoz (LREM) "très heureux de pouvoir continuer à réformer le pays"

"C'est un soulagement par rapport à ce qui avait pu être annoncé par certains commentateurs", a réagi le député LREM du Rhône à son arrivée dans les salons de la Préfecture. Thomas Rudigoz s'est dit "très heureux que le président de la République soit réélu ce dimanche soir et que nous puissons continuer à réformer notre pays".

Malgré un score en deça du second tour il y a cinq ans, le membre des LREM rappelle que "c'est un des rares présidents sortants qui a été réélu, et ça, ça n'était pas arrivé depuis Jacques Chirac en 2002". "Cela montre que ce président, malgré tout ce qu'on a pu dire, est soutenu par une majorité de Français et n'est pas aussi impopulaire qu'on le pense".

Et Thomas Rudigoz de penser aux élections législatives : "On a vu, le jeu politique est maintenant très éclaté. Cela va nécessiter beaucoup de présence sur le terrain, beaucoup de débats et de pédagogie pour présenter notre programme qui a parfois été mal présenté, dans le sens où le débat du premier tour a eu du mal à être vivant ".

"Bien malins ceux qui savent comment vont réagir les Français et les élections lyonnais", a conclu Thomas Rudigoz.