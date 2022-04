Gérard Collomb face à la victoire d’Emmanuel Macron

"L’importance du score de Marine Le Pen et l’ampleur de l’abstention confirment ce qu’avait montré le premier tour. Il y a chez nos concitoyens beaucoup de doutes et beaucoup d’inquiétudes sur leur propre avenir comme sur celui de notre pays."

Selon l’ancien maire de Lyon le pays est dans un moment décisif où la guerre en Ukraine rappelle un peu plus chaque jour que l’histoire peut basculer. De plus, il ajoute que pendant ce quinquennat il faudra être capable de rassembler les Français et d’ainsi leur redonner confiance : "Car c’est à ces conditions que la France sera à même de peser sur l’évolution de l’Europe, de lui apporter une nouvelle dynamique et de contribuer ainsi à ce qu’elle soit toujours un acteur majeur dans l’évolution de notre monde".