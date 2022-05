Béatrice de Montille : le miracle entrepreneurial ?

Entrepreneuse accomplie, elle devrait avoir renoncé depuis longtemps à sa reconversion, la courte liste des déboires accumulés recouvrant assez exactement celle des premières expériences politiques.

Ce mercredi soir, devant un public conquis, elle mettait en avant son "ADN filloniste". De fait, Béatrice de Montille a été ambassadrice du programme économique du candidat Fillon dès 2015, remarquée par l’équipe Fillon lors d’un voyage à Londres à la rencontre des forces vives de la ville où réside plus de 200 000 Français.

L’aventure, comme on le sait, tourna court brutalement avec la publication de l’article du Canard Enchainé sur l’emploi fictif de l’épouse du candidat. Mais, de fait, la campagne de 2020 pour les municipales de Lyon sous l’égide d’Etienne Blanc pas encore sénateur, n’était pas le premier pas de Béatrice de Montille en politique. Il était le deuxième, avec prise de lumière et tête de liste du 3e arrondissement, qui finit pourtant à peine moins mal que le premier, soldé par le retrait d’Etienne Blanc entre les deux tours, et une improbable fusion avec les listes de Gérard Collomb/Yann Cucherat incipit d’un désastre électoral impressionnant.

Deux ans plus tard, les législatives de juin prochain offrent peut-être une troisième chance à la fondatrice de "Merci Maman" qui entre temps pour la toute récente présidentielle a offert un surprenant soutien à Eric Ciotti dont le discours très grand remplacement cadrait pourtant mal avec une candidate qui se veut avant tout "pragmatique".

Pas rancunière pour un sou, il y a à peine un mois, Valérie Pécresse à Lyon en meeting lui rendait hommage en forme de promesse : "Béatrice, merci pour ton amitié, tu m’as soutenue, je te soutiendrai aussi".

Ladite Valérie Pecresse n’est pas présente dans ce 3e arrondissement côté Rhône où se pressent mercredi soir de jeunes LR et de très anciens militants contents de se retrouver et d’entonner ensemble une marseillaise consciencieusement massacrée, David Lisnard, maire de Cannes, la remplace, nouvelle coqueluche d’un parti qui a l’air de se demander ce qui lui arrive. Reste l’énigme du départ. Jean Baptiste Bonin, directeur de campagne de Béatrice de Montille, a l’air lui aussi de considérer qu’une femme aussi admirable que sa candidate accepte de rester en politique et d’apporter ses qualités entrepreneuriales tient du miracle.

"J’aime les campagnes pour leur convivialité" explique en réponse Béa.

Ça doit être ça.

@lemediapol