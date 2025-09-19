Béatrice de Montille : "J'aimerais beaucoup être la 1ère adjointe de Jean-Michel Aulas"

Soutien de Jean-Michel Aulas de la première heure, Béatrice de Montille s'est réjouie du ralliement de Pierre Oliver, "très attendu des Lyonnais" selon elle. Face aux critiques de ceux qui regrettent de voir Les Républicains et Laurent Wauquiez trop présent aux côtés du futur candidat à la mairie de Lyon, elle rétorque qu'une "ville comme Lyon ne peut pas être gagnée sans les partis".
"J'aimerais beaucoup être la 1ère adjointe de Jean-Michel Aulas. Il y aura de la place pour tout le monde si on gagne", reconnaît la conseillère municipale de Lyon.
Béatrice de Montille estime que l'une des erreurs des écologistes durant ce mandat fut la gestion du budget : "J'ai envie qu'on soit aux manettes la prochaine fois pour gérer l'argent public de manière plus efficace, sur des priorités comme la sécurité et le cadre de vie".
00:00 Alliance LR-Aulas
01:24 LR très présent en 2026
02:10 Quelle campagne ?
02:36 Qui entoure Aulas ?
03:26 Gestion financière de la Ville de Lyon
05:48 Cadre de vie à Lyon
07:13 Sébastien Lecornu
08:40 Référendum sur l'immigration
Je me voyais déjà en haut de l'affiche 🎶🎵🎺Signaler Répondre
qui c'est cette dame ???Signaler Répondre
moi j'aimerais être 1er Ministre, mais je sais pas si je serai appelé
et si c'était des gens mal intentionnés qui étaient derrière cette épidémie. seule la réalité peut dépasser la fiction 😅Signaler Répondre
Ça va être beau avec pierro et Rodigoz quand ça va se tirer dans les pattes pour existerSignaler Répondre
Il est vrai que de nombreux lyonnais voteraient pour une chèvre, un rouleau de PQ, ou un moule à gaufres s'ils se présentaient, plutôt que pour la clique escrolo en place... Mais la droite encore une fois, ne fait guère montre d'audace, ni de créativité en se dépêchant d'aller se placer dans la longue queue (sans jeu de mot^^) des "clients" (au sens Romain du terme!) de Mr Aulas ! Gare à la machine à perdre, on a déjà vu ça chez les mêmes... Il y a peu !Signaler Répondre
C 'est vrai qu à la ville ou a vécu Rabelais et le père de guignol , elle risque de prendre des coups de bâton , la fenotte , coup de bâton sarcastique,Signaler Répondre
bien sur !
Il faut virer ces clowns au pouvoir VOTEZ en masse et dehors ces personnages et cassons tout des leurs pistes inutiles et ouverture du centre ville VOTEZSignaler Répondre
Oui tout comme tous les lèches bottes qui l'entourent et qui font son éloge. Combats à venir dans le poulailler.Signaler Répondre
que de courtisans obsequieux et presses de servir son altesse serenissime...Signaler Répondre
Encore une opportuniste.Signaler Répondre
Historiquement Lyon est une ville centriste, avec des élus (sauf élus Covid) qui ne sont pas dans la radicalité dogmatique ni le sectarisme.....vous êtes au courant ?Signaler Répondre
Vu les derniers commentaires inacceptables de Grégory Doucet, il existe une feuille de papier à cigarettes pour qu'il rejoigne Aulas.Signaler Répondre
La candidate LFI sera la mieux placée pour l'emporter.
... qui a fait huit virgule vingt neuf pour cent aux législatives de 2024 dans son quartier ? JMA fais gaffe !Signaler Répondre
Les sangsues seront sans doute nombreuses, dans leurs intérêts, plus que ceux des Lyonnais.Signaler Répondre
En avant Nouvelle Énergie.Signaler Répondre
on ne peut plus continuer comme cela.
liberté, de l air bon Dieu, de l air.
Aulas devrait commencer à préparer son programme pour notre ville.Signaler Répondre
Nous l’attendons avec impatience ..
Mr Aulas a toujours eu des idées de génie et l’ image de la ville doit changé.
Lyon et sa population doit être soudé, remettre de la logique dans notre ville après 5 ans de putions collectives ..
Ça sent bon le sapin…., non ?Signaler Répondre
Ils sont au courant que Lyon est une ville de gauche ?Signaler Répondre
Merci pour ma méthodeSignaler Répondre
Pas pire que les Escrologistes en place et leurs alliés !Signaler Répondre
l espoir fait vivre !Signaler Répondre
Toujours pas l'ombre du début d'une esquisse de programme pour Lyon et déjà, ils se répartissent les places. Mais qui sont ces gens ?Signaler Répondre
Go, les gauchos, lâchez-vous…Signaler Répondre
Vous allez vous faire planter par papy Aulas, c’est jouissif.
Le point fort de Monsieur Aulas, c’est de représenter la société civile!Signaler Répondre
Avec cette clique de LR , il est facile de prédire une cinglante défaite !
Monsieur Doucet peut déjà préparer le champagne 🍾
Dame Béatrice vous ne doutez de rien chère amie. Ne pensez vous pas que votre personnalité et l’image que vous renvoyez est légèrement en décalage par rapport à la sociologie lyonnaise ? Que diantre un peu de bon sensSignaler Répondre