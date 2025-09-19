Les Coulisses du Grand Lyon

Béatrice de Montille : "J'aimerais beaucoup être la 1ère adjointe de Jean-Michel Aulas"

Béatrice de Montille, conseillère municipale d'opposition à Lyon, est l'invitée ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Soutien de Jean-Michel Aulas de la première heure, Béatrice de Montille s'est réjouie du ralliement de Pierre Oliver, "très attendu des Lyonnais" selon elle. Face aux critiques de ceux qui regrettent de voir Les Républicains et Laurent Wauquiez trop présent aux côtés du futur candidat à la mairie de Lyon, elle rétorque qu'une "ville comme Lyon ne peut pas être gagnée sans les partis".

"J'aimerais beaucoup être la 1ère adjointe de Jean-Michel Aulas. Il y aura de la place pour tout le monde si on gagne", reconnaît la conseillère municipale de Lyon.

Béatrice de Montille estime que l'une des erreurs des écologistes durant ce mandat fut la gestion du budget : "J'ai envie qu'on soit aux manettes la prochaine fois pour gérer l'argent public de manière plus efficace, sur des priorités comme la sécurité et le cadre de vie".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Alliance LR-Aulas
01:24 LR très présent en 2026
02:10 Quelle campagne ?
02:36 Qui entoure Aulas ?
03:26 Gestion financière de la Ville de Lyon
05:48 Cadre de vie à Lyon
07:13 Sébastien Lecornu
08:40 Référendum sur l'immigration

23 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Azna le 19/09/2025 à 17:24

Je me voyais déjà en haut de l'affiche 🎶🎵🎺

Signaler Répondre
avatar
hoho le 19/09/2025 à 16:38

qui c'est cette dame ???
moi j'aimerais être 1er Ministre, mais je sais pas si je serai appelé

Signaler Répondre
avatar
et si... le 19/09/2025 à 16:09

et si c'était des gens mal intentionnés qui étaient derrière cette épidémie. seule la réalité peut dépasser la fiction 😅

Signaler Répondre
avatar
Dommage le 19/09/2025 à 15:58

Ça va être beau avec pierro et Rodigoz quand ça va se tirer dans les pattes pour exister

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 19/09/2025 à 15:55

Il est vrai que de nombreux lyonnais voteraient pour une chèvre, un rouleau de PQ, ou un moule à gaufres s'ils se présentaient, plutôt que pour la clique escrolo en place... Mais la droite encore une fois, ne fait guère montre d'audace, ni de créativité en se dépêchant d'aller se placer dans la longue queue (sans jeu de mot^^) des "clients" (au sens Romain du terme!) de Mr Aulas ! Gare à la machine à perdre, on a déjà vu ça chez les mêmes... Il y a peu !

Signaler Répondre
avatar
Vous voulez parler de son gôut pour la royauté et de ses combats contre les naturistes le 19/09/2025 à 15:54
Ben voyons a écrit le 19/09/2025 à 12h13

Dame Béatrice vous ne doutez de rien chère amie. Ne pensez vous pas que votre personnalité et l’image que vous renvoyez est légèrement en décalage par rapport à la sociologie lyonnaise ? Que diantre un peu de bon sens

C 'est vrai qu à la ville ou a vécu Rabelais et le père de guignol , elle risque de prendre des coups de bâton , la fenotte , coup de bâton sarcastique,
bien sur !

Signaler Répondre
avatar
Lyonnais(es) commerçants le 19/09/2025 à 14:33

Il faut virer ces clowns au pouvoir VOTEZ en masse et dehors ces personnages et cassons tout des leurs pistes inutiles et ouverture du centre ville VOTEZ

Signaler Répondre
avatar
Jean Michel Hélas le 19/09/2025 à 14:31

Oui tout comme tous les lèches bottes qui l'entourent et qui font son éloge. Combats à venir dans le poulailler.

Signaler Répondre
avatar
monseignoooorrr....il est l'oooorrr.. le 19/09/2025 à 14:18
Réal a écrit le 19/09/2025 à 14h11

Encore une opportuniste.

que de courtisans obsequieux et presses de servir son altesse serenissime...

Signaler Répondre
avatar
Réal le 19/09/2025 à 14:11

Encore une opportuniste.

Signaler Répondre
avatar
Fxempire le 19/09/2025 à 13:56
petitequestion a écrit le 19/09/2025 à 13h06

Ils sont au courant que Lyon est une ville de gauche ?

Historiquement Lyon est une ville centriste, avec des élus (sauf élus Covid) qui ne sont pas dans la radicalité dogmatique ni le sectarisme.....vous êtes au courant ?

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 19/09/2025 à 13:55

Vu les derniers commentaires inacceptables de Grégory Doucet, il existe une feuille de papier à cigarettes pour qu'il rejoigne Aulas.
La candidate LFI sera la mieux placée pour l'emporter.

Signaler Répondre
avatar
ah ! c'est la dame... le 19/09/2025 à 13:38

... qui a fait huit virgule vingt neuf pour cent aux législatives de 2024 dans son quartier ? JMA fais gaffe !

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 19/09/2025 à 13:23

Les sangsues seront sans doute nombreuses, dans leurs intérêts, plus que ceux des Lyonnais.

Signaler Répondre
avatar
en avant le 19/09/2025 à 13:16

En avant Nouvelle Énergie.
on ne peut plus continuer comme cela.
liberté, de l air bon Dieu, de l air.

Signaler Répondre
avatar
Captain le 19/09/2025 à 13:08

Aulas devrait commencer à préparer son programme pour notre ville.
Nous l’attendons avec impatience ..
Mr Aulas a toujours eu des idées de génie et l’ image de la ville doit changé.
Lyon et sa population doit être soudé, remettre de la logique dans notre ville après 5 ans de putions collectives ..

Signaler Répondre
avatar
Le sociologue lyonnaus qui plus est le 19/09/2025 à 13:08

Ça sent bon le sapin…., non ?

Signaler Répondre
avatar
petitequestion le 19/09/2025 à 13:06

Ils sont au courant que Lyon est une ville de gauche ?

Signaler Répondre
avatar
Le docteur Coué le 19/09/2025 à 13:06
La recette de la reussite a écrit le 19/09/2025 à 12h22

Le point fort de Monsieur Aulas, c’est de représenter la société civile!
Avec cette clique de LR , il est facile de prédire une cinglante défaite !
Monsieur Doucet peut déjà préparer le champagne 🍾

Merci pour ma méthode

Signaler Répondre
avatar
Ne vous inquiérez pas… le 19/09/2025 à 13:04
Des opportunistes a écrit le 19/09/2025 à 12h36

Toujours pas l'ombre du début d'une esquisse de programme pour Lyon et déjà, ils se répartissent les places. Mais qui sont ces gens ?

Pas pire que les Escrologistes en place et leurs alliés !

Signaler Répondre
avatar
roco le 19/09/2025 à 12:56

l espoir fait vivre !

Signaler Répondre
avatar
Des opportunistes le 19/09/2025 à 12:36

Toujours pas l'ombre du début d'une esquisse de programme pour Lyon et déjà, ils se répartissent les places. Mais qui sont ces gens ?

Signaler Répondre
avatar
Bisous la gauche le 19/09/2025 à 12:29

Go, les gauchos, lâchez-vous…
Vous allez vous faire planter par papy Aulas, c’est jouissif.

Signaler Répondre
avatar
La recette de la reussite le 19/09/2025 à 12:22

Le point fort de Monsieur Aulas, c’est de représenter la société civile!
Avec cette clique de LR , il est facile de prédire une cinglante défaite !
Monsieur Doucet peut déjà préparer le champagne 🍾

Signaler Répondre
avatar
Ben voyons le 19/09/2025 à 12:13

Dame Béatrice vous ne doutez de rien chère amie. Ne pensez vous pas que votre personnalité et l’image que vous renvoyez est légèrement en décalage par rapport à la sociologie lyonnaise ? Que diantre un peu de bon sens

Signaler Répondre

