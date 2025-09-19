Béatrice de Montille : "J'aimerais beaucoup être la 1ère adjointe de Jean-Michel Aulas"

Soutien de Jean-Michel Aulas de la première heure, Béatrice de Montille s'est réjouie du ralliement de Pierre Oliver, "très attendu des Lyonnais" selon elle. Face aux critiques de ceux qui regrettent de voir Les Républicains et Laurent Wauquiez trop présent aux côtés du futur candidat à la mairie de Lyon, elle rétorque qu'une "ville comme Lyon ne peut pas être gagnée sans les partis".

"J'aimerais beaucoup être la 1ère adjointe de Jean-Michel Aulas. Il y aura de la place pour tout le monde si on gagne", reconnaît la conseillère municipale de Lyon.

Béatrice de Montille estime que l'une des erreurs des écologistes durant ce mandat fut la gestion du budget : "J'ai envie qu'on soit aux manettes la prochaine fois pour gérer l'argent public de manière plus efficace, sur des priorités comme la sécurité et le cadre de vie".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Alliance LR-Aulas

01:24 LR très présent en 2026

02:10 Quelle campagne ?

02:36 Qui entoure Aulas ?

03:26 Gestion financière de la Ville de Lyon

05:48 Cadre de vie à Lyon

07:13 Sébastien Lecornu

08:40 Référendum sur l'immigration