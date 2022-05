Bilan de la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes : "Continuer à faire de gros efforts"

En février 2022, ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, l’observatoire régional de surveillance de la qualité de l’air, dévoilait les premières tendances de l’année 2021. Un bilan réglementaire qui expose l’état de la qualité de l’air constaté ces 10 dernières années pour les principaux polluants.

L’année 2021 confirme l’amélioration de la qualité de l’air dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les principaux polluants suivis par la réglementation de l’Organisation Mondiale de la Santé sont en baisse depuis 2007. L’accroissement des exigences sanitaires recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’évolution à venir de la réglementation imposent de poursuivre les efforts individuels et collectifs. "Le message n’est surtout pas que tout va bien, c’est qu’il faut continuer, qu’on sait ce qui marche et qu’il faut accélérer sur cette voie", affirme Eric Fournier, le président ATMO Auvergne-Rhône-Alpes.

Seule l’agglomération lyonnaise reste très touchée par des dépassements réglementaires de Dioxyde d’Azote à proximité des axes routiers majeurs. L’Ozone, dont la formation est favorisée par la chaleur et le rayonnement solaire, touche principalement la Drôme, l’Ardèche, le couloir rhodanien ainsi que les zones d’altitudes.

Des effets sur la santé sont constatés. Ce sont 7,8 millions d’habitants, soit 98% de la population de la région, qui se retrouvent exposés à des valeurs de particules fines qui dépassent les recommandations de l’OMS. Le Rhône, l’Isère et la Haute-Savoie sont quant à eux les trois départements les plus touchés par le Dioxyde d’Azote car ils possèdent une grande concentration d’axes routiers. Au total, 477 200 habitants sont également exposés à l’Ozone. Ce polluant ne diminue pas malgré les mesures mises en place. Il est donc un indicateur particulièrement interpellant. De plus, l’impact sur les rendements agricoles est important. Ce sont 13% des surfaces naturelles régionales qui sont touchées par la pollution à l’Ozone.

Dans la région, des objectifs ambitieux de réduction des émissions polluantes et des gaz à effet de serre sont promus par le Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphérique (PREPA) et le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). "Nous sommes dans une dynamique favorable et nous devrions pouvoir atteindre les objectifs", assure Didier Chapuis, le directeur territorial ATMO Auvergne-Rhône-Alpes. "Concernant les transports et le domaine agricole nous sommes plus inquiets car les mesures ne sont pas efficaces et nous n’avons pas trouvé de réponse à cela", alerte-t-il.

"On essaye d’être le plus transparent possible, tous les seuils sont très peu atteints en France et dans d’autres pays c’est encore pire. Aujourd’hui, 80% du territoire national doit continuer à faire de gros efforts", conclut Eric Fournier.

A.B.