Culture, insécurité, burkini : Laurent Wauquiez sort la sulfateuse sur Lyon et Grégory Doucet

Et le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’avait pas besoin de tatami pour s’en prendre ouvertement au maire de Lyon et à tout ce qu’il touche.

Sur le plateau de BFM-Lyon, Laurent Wauquiez a évidemment évoqué le sujet de la culture, point de presque rupture entre les deux collectivités. Et pour cause, la Région a diminué voire coupé les subventions de nombreuses institutions culturelles lyonnaises et grenobloises. Ce qui avait poussé Grégory Doucet à laisser entendre qu’Auvergne-Rhône-Alpes devenait un "régime autoritaire".

Des propos "totalement caricaturaux, sans aucune forme de modération" selon Laurent Wauquiez. "Il n’y a pas de rente, il n’y a de droit automatique à toucher des subventions publiques. (…) On fait des choix à cause du Covid car de petites structures culturelles sont très fragilisées. Je demande donc aux grandes structures de faire un effort pour faire de la solidarité", précise-t-il, annonçant au passage qu’une aide serait maintenue au Musée Tony-Garnier pour éviter sa fermeture.

Laurent Wauquiez a aussi rappelé qu’il avait proposé à deux reprises une enveloppe d’un million d’euros à la Ville de Lyon pour déployer de la vidéoprotection. Sans réponse jusqu’à présent. L’élu LR a "beaucoup de mal à travailler avec (Grégory Doucet). C’est le même qu’Eric Piolle. Ils sont systématiquement dans l’idéologie. (…) Qu’il arrête d’agresser tout le monde et ceux qui ne sont pas d’accord avec lui".

"Lyon est devenue la ville la plus dangereuse de France, surenchérit Laurent Wauquiez. Grégory Doucet n’a même pas fini de commencer à lancer une pauvre étude pour faire le diagnostic sur la vidéoprotection".

L’ancien président des Républicains estime qu’il n’y a "rien qui a changé à Lyon. (…) C’est comme ça qu’on va sauver la planète ?"

Enfin, sur la question du burkini, puisqu’il a coupé tous les ponts entre la Région et Grenoble depuis lundi, il espère que "la Ville de Lyon va rapidement clarifier ses positions et qu’ils nous diront clairement qu’il est hors de question d’adopter le burkini dans les piscines de Lyon". Sous peine de mettre fin à une collaboration qui n’a jamais démarré ?