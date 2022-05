Charly : Cyrille Isaac-Sibille répond sur la polémique autour d’une nouvelle voie pour poids-lourd

Dans un communiqué, le parlementaire MoDem explique que cela fait deux ans que les habitants de Charly et de Vernaison l’interpellent au sujet de l’insécurité liée à la traversée de cette commune par de gros camions desservant l’entreprise Boisnergie. C’est pourquoi, le 18 mai dernier, le député a réuni les différents acteurs afin d’échanger à ce sujet et trouver une solution :

- Monsieur Fayolle, dirigeant de Boisnergie, a expliqué que malgré le caractère d’intérêt public de son entreprise qui lui permettait de travailler le samedi, celui-ci a renoncé à le faire.

- Depuis quelques mois, les chauffeurs des camions sont tous informés de la dangerosité liée à la voirie et signent tous une charte de « bonne conduite ».

- L’entreprise a annoncé que l’activité n’augmentera pas sur ce site.

- Monsieur Vuillemard, maire de Vernaison, a expliqué les aménagements de voirie qui ont été réalisés pour apporter plus de sécurité.



Cyrille Isaac-Sibille explique que les participants ont évoqué l’avenir pour préserver le plateau agricole Vernaison-Charly. Cela peut être une hypothétique solution de moyen terme afin de sécuriser les voiries pour les piétons et les voies vertes pour les promeneurs. Il pourrait avoir une possible desserte sécurisée pour poids lourds et engins agricoles, si elle recueillait l’avis favorable des communes et des riverains, pouvant être discutée avec la Métropole de Lyon, qui en a la compétence. De plus, une délocalisation de l’entreprise. Cette solution, qui est plus réaliste pour le député, peut être envisagée si certaines contraintes administratives sont levées. Il explique que c’est pour cela qu’il s’est engagé à accompagner l’entreprise dans ses démarches.

"Alors que le maire LR de Charly, soutien du candidat LR pour les législatives, veut créer artificiellement une polémique politicienne et électoraliste, ma responsabilité d’élu est de me mettre au service de TOUS les acteurs pour trouver des solutions et permettre la cohabitation entre promeneurs, riverains, entreprises et agriculteurs", répond alors le débuté de la métropole de Lyon.

Pour rappel, le maire LR de la commune au sud de Lyon, Olivier Araujo, a publié un communiqué dans lequel l’idée du député Modem Cyrille Isaac-Sibille est torpillée. "Sans aucune concertation avec la mairie de Charly, et sans aucune compétence en la matière, le député a proposé de créer une voie de circulation pour poids-lourds au travers des terrains agricoles".