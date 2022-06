Lyon : inauguration d’une fresque à Perrache pour empêcher les voyageurs de traverser les voies de tramway

Au niveau de la gare des tramways T1 et T2, où 18 000 personnes se croisent chaque jour, une fresque réalisée par deux artistes locaux a été dévoilée par le Sytral. On découvre, sur ce mur du quai qui emmène les usagers jusqu’à Part-Dieu, une Marianne aux côtés d’une tête de lion ainsi qu’une inscription "Place Carnot", entourés de quelques flèches pour indiquer le bon cheminement à prendre.

Les voyageurs peuvent aussi s’aider de larges peintures, réalisées au sol, pour prendre la direction de la place Carnot ou de l’intérieur de la gare notamment pour rejoindre le métro et la gare SNCF.

Le but de l’opération, réalisée en partenariat avec Keolis, est double d’après le président du Sytral Bruno Bernard : "d’abord un aspect sécuritaire et la volonté que les piétons ne passent plus par les voies du tramway mais bien un chemin sécurisé. Il s’agit aussi d’apporter de la culture et de l’art dans l’espace public". Environ 2000 personnes passent chaque jour par la continuité du quai pour aller directement sur la place Carnot. Aucun accident grave n’a été à déplorer jusqu’ici d’après Laurence Eymieu, directrice générale de Keolis Lyon.

Un "Nudge" (ou "coup de pouce" en français, ndlr), moyennement compris par les personnes croisées ce mercredi matin : "S’ils voulaient être clairs ils mettaient une phrase" juge une jeune femme, "on déduit qu’il y a une sortie certes mais on ne sait pas clairement où nous allons atterrir" déplore une autre voyageuse grenobloise qui ne comprend pas les formes d’arbres censées représenter la place Carnot. Une dernière femme tout de même comblée par les installations : "c’est logique, évident même".

Un peu plus loin, après être passé par les effluves d’urine dans les couloirs, des inscriptions phosphorescentes ont aussi été installées du côté de la sortie piétonne qui traverse les voies du tramway. Chaque nuit, et durant 10 heures, ces marquages rappellent qu’il faut faire le tour de la plateforme pour accéder aux rames.

Reste que toutes ces marques au sol ne s’étalent que sur quelques mètres, sans continuer jusqu’aux autres modes de transport présents dans la gare Perrache. Si la sortie vers la place Carnot semble plus limpide, dès que l’on se dirige vers les autres directions la situation se complique. Les panneaux de direction d’un ancien temps semblent pour certains prêts à tomber, les murs sont délabrés, et cette odeur d’urine se fait toujours plus présente.

Laurence Eymieu assume ce choix, et précise que d’autres opérations pourraient être menées à l’avenir, avec d’intenses discussions puisque "ces projets impliquent beaucoup de partenaires comme la SNCF ou les commerçants".



