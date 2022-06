Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (4 et 5 juin)

Un Summer Market au Grand Hôtel-Dieu !

Envie de fêter l’arrivée de l’été ? Direction le Grand Hôtel-Dieu dans le 2e arrondissement pour le Summer Market de Lyon Can Do It, un marché de créateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au programme : bijoux, illustrations, accessoires, vêtements, cosmétiques et maroquinerie. Rendez-vous ce samedi de 10h à 19h dans la cour du Midi. L’évènement est gratuit. Plus d’informations ici



Le Dragon Boat Festival !

Un tout nouveau festival va investir ce week-end les eaux de la Saône à Confluence ce samedi. "Découvrez, pagayez, partagez". Tel sera le mot d’ordre du Dragon Boat Festival au niveau de la Darse. Le grand public pourra tester ce sport avec également au programme une soirée festive et un village associatif. Toutes les informations sur l’évènement ici



Rendez-vous aux jardins !

"Les jardins face au changement climatique". Tel est le thème de cette nouvelle édition mettant à l’honneur les jardins et les parcs. Plus de 200 d’entre eux seront ouverts au public à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche avec au bout des ateliers, des visites guidées et des spectacles. Rendez-vous notamment au Parc de la Tête d’Or, à Chaponost ou encore à Chasselay. Le programme et les animations sont à retrouver ici



Le retour du plus grand marché urbain de la région !

Il s’agit de la 12e édition du marché urbain de la Ligue. Direction l’espace Jean Couty ce dimanche (de 12h à 18h) pour chiner les essentiels du look streetwear (sneakers, vêtements) ou découvrir et craquer pour les nouvelles marques de demain. Toutes les informations sur l’évènement sont à retrouver ici



Brocante de la Croix Rousse !

Ce sera un week-end idéal pour aller chiner ! Après deux années d’absence, Solidarité Afrique organise de nouveau samedi et dimanche sa brocante/vide-grenier à la Croix Rousse. L’entrée est gratuite ! Plus d’informations sur l’évènement ici



Super Dimanche à Heat Lyon !

Direction ce dimanche la halle à manger de Confluence pour le retour de l’évènement Super Dimanche avec au programme des stands de friperie, de plantes ou encore de broderie sans oublier de la food à gogo. Rendez-vous de 12h à 22h. Entrée libre. Plus d’informations ici



Réel, le festival de la jeunesse !

Première édition de l’évènement organisé par une centaine de jeunes villeurbannais de 12 à 25 ans dans le cadre de Villeurbanne. Spectacles et village associatif sont prévus au parc de la Feyssine sans oublier les concerts de Roméo Elvis et Eddy de Pretto. Gratuit et ouvert à tous sans réservation. Bar et foodtrucks sur place. Plus d’informations ici



Entraînement officiel pour le Run in Lyon !

Envie de faire un peu de sport ou tout simplement se préparer en vue de l’édition 2022 du Run in Lyon prévue en octobre prochain. Un entraînement des organisateurs et de l’association Courir à Lyon est au programme ce samedi matin de 10h à 12h sur la piste de la Doua à Villeurbanne. Gratuit et ouvert à tous ! Les informations ici