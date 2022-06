Lyon : les agents municipaux en grève ce mardi

Les agents municipaux et du Centre Communal d'Action Sociale comptent dénoncer une "perte de sens au travail, une pression de plus en plus importantes, des salaires bloqués et des conditions d'existence de plus en plus difficile".

Un rassemblement est prévu en début d'après-midi devant l'Hôtel de Ville de Lyon pour demander une prime de 1000 euros dès ce mois de juin. Un "bureau d'embauche" sera également installé place de la Comédie. L'objectif est de dénoncer un manque de volonté de la Ville de Lyon tout en permettant aux personnes sans emploi de trouver du travail parmi les 139 fiches de postes imprimées.

On ignore encore si la grève sera massivement suivie et si des perturbations se feront ressentir dans les différents services. Quoi qu'il en soit, la CGT appelle à la mobilisation de l'ensemble des agents, syndiqués ou non.