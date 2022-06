Législatives : sans surprise, Gabriel Amard (NUPES) est à deux doigts de la députation à Villeurbanne

Le candidat de la NUPES a transformé l’essai ce dimanche au premier tour des élections législatives en arrivant largement en tête dans la 6e circonscription du Rhône.

Avec 41,3% des voix, il devance Emmanuelle Haziza, la candidate Ensemble, qui obtient 26,9% des voix. Autant dire que le suspense est mince pour le second tour.

Troisième avec 10,8% des voix, Michèle Morel (RN) ne sera pas au second tour. Pas plus que Katia Buisson (PRG) qui espérait faire fonctionner la carte de la dissidence de gauche, soutenue par l’ancien maire villeurbannais Jean-Paul Bret. Mais elle échoue avec 6,57%, juste devant Pierre Porta (Reconquête) et ses 4,43%.

Clément Charlieu (UDI soutenu par LR) est aux fraises avec seulement 1,75% des voix.