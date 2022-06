Législatives : à droite, les gagnants et les perdants de ce premier tour dans le Rhône

La députée sortante de la 8e circonscription Nathalie Serre est en ballotage défavorable face à Dominique Despras (Ensemble!), arrivé en tête avec près de 7 points d’avance sur son adversaire. Tandis qu’Alexandre Portier a de bonnes chances de l’emporter dans la 9e circonscription et Alexandre Vincendet a également un important réservoir de voix dans la 7e pour espérer gagner face à Abdelkader Lahmar (NUPES).

De deux circonscriptions gagnées (ou plutôt sauvées face à la vague macroniste) en 2017, la droite pourrait en remporter trois en 2022. Impensable si on regarde les scores faméliques de Valérie Pécresse à la présidentielle, moins farfelu compte-tenu de la forte implantation de certains élus LR.

Pour certains, cette élection législative est a contrario un véritable coup de massue. Quatre édiles tentaient leur chance et n’auront plus que leur mairie pour pleurer ce lundi.

Pascal Blache, maire du 6e arrondissement de Lyon, a été balayé par Ensemble! et la NUPES dans la 4e circonscription. Pas idéal s’il rêvait de mener la droite aux municipales de 2026… Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, s’est encore plus ramassé dans la 13e circonscription où il arrive 4e, derrière le Rassemblement national. Paul Vidal, maire de Toussieu, n’a pas fait illusion dans la 11e circonscription, lui aussi doublé par le parti de Marine Le Pen. Enfin, nouvelle désillusion pour Jérôme Moroge, maire de Pierre-Bénite, à qui Michel Terrot avait confié le soin de conserver la 11e circonscription et qui perd pour la seconde fois l’opportunité de le faire.

Dans la 5e circonscription, Philippe Cochet avait eu le nez creux en laissant le jeune élu caluirard Bastien Joint se lancer à sa place. Si ce dernier doit s’incliner notamment face à leur opposant Fabrice Matteucci, il a marqué des points pour l’avenir avec un score pas si mauvais de 17,43%.

A Lyon, c’est donc la Bérézina pour les conseillers municipaux Pascal Blache mais aussi Béatrice de Montille (8,32% dans la 3e circonscription). Avec 8,7% dans un territoire qui votait encore à droite il y a 10 ans, Anne Prost n’a pas existé. Contrairement à Myriam Fogel-Jedidi, qui décroche un surprenant 9,32% des voix dans la 2e circonscription (Croix-Rousse, Pentes) qui se situe clairement à gauche, voire à gauche de la gauche.

Le seul qui ressort vraiment gagnant aujourd’hui, c’est celui qui ne s’est pas trop mouillé et qui n’a pas candidaté : Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement.

Sophie Cruz, qui se présente dans la 10e circonscription dans laquelle son compagnon Christophe Guilloteau était député jusqu’en 2017, n’a pas fait illusion contre Ensemble et la NUPES. Elle voit même l’extrême-droite se rapprocher dans son rétroviseur.

Enfin, Villeurbanne avec le soutien à l’UDI Clément Charlieu (1,75% des voix !) reste un champ de ruine, tandis que la 14e circonscription n’avait tout simplement pas de candidat LR au premier tour.