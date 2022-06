La Région Auvergne-Rhône-Alpes leader européen sur l’attractivité des investissements industriels étrangers

C’est avec 71 projets d’investissements industriels étrangers pour l’année 2021 et en étant la seule région française à abriter le siège social d’un groupe du CAC40 situé hors Ile-de-France avec Michelin, que l’Auvergne-Rhône-Alpes se positionne comme leader européen.

"En Auvergne-Rhône-Alpes, nous n’avons pas attendu d’être au pied du mur pour agir. Nous avons fait de la relocalisation des industries et des emplois une priorité en misant sur l’innovation de nos entreprises et l’attractivité de notre territoire", déclare Laurent Wauquiez, le président de la Région.

La relocalisation des industries et des emplois a été la priorité de Laurent Wauquiez au niveau de l’action locale. En 2021, un plan stratégique de relocalisation doté de 1,2 milliard d’euros, sous l’égide de Stéphanie Pernod la 1ère vice-présidente déléguée à l’économie, a été adopté dans l’objectif de renforcer l’attractivité régionale et en créant 30 000 emplois. Mis en œuvre en 2022, ce plan a déjà permis l’identification de 108 projets qui représentent 3500 emplois et 600 millions d’investissements privés.

Dans le but de renforcer son déploiement, la Région a également mis en place un "G6 de la relocalisation" qui regroupent les principaux acteurs économiques institutionnels pour renforcer une dynamique partenariale inédite aux services des entrepreneurs. Le G6 s’appuie sur cette détermination collective et sur les domaines d’expertise des membres suivants : la Région Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise pour l’accompagnement au quotidien des projets relocalisation, la CCIR sur l’achat local et le développement à l’international, la CPME sur le volet de la gestion financière, le MEDEF sur la levée de fonds et la détection de nouveaux talents et BPI France concernant les solutions de financement.

"Avec notre plan stratégique de relocalisation, nous allons franchir une nouvelle étape avec l’ambition d’être la région qui montrera la voie à suivre pour la France et l’Europe dans les années à venir", conclut Laurent Wauquiez.