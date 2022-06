Le Rhône en alerte orange à la canicule, jusqu'à 39 degrés annoncés samedi

Ce sont 14 départements qui ont été placés en alerte rouge et 56 en alerte orange. Epargné jusqu'à présent, le Rhône a été placé en vigilance orange par Météo France, tout comme l'Isère et la Loire.

A 15h, des températures comprises entre 32 et 35 degrés ont été relevées en région lyonnaise. "La chaleur va continuer en règle générale de s'amplifier samedi. Les températures de l'après-midi pourront alors atteindre les 39/40°C en plaines auvergnates et du Forez samedi. Ailleurs on attend 34°C à 37°C en plaine sur la région, et ce malgré le vent de sud qui se renforcera au cours de la journée", précise Météo France. Dans l'agglomération lyonnaise, le mercure pourrait afficher entre 35 et 39 degrés

On notera également les températures nocturnes très élevées dans la nuit de samedi à dimanch, et jusqu'à 24 degrés par endroits, voire plus en zone urbaine. Cet épisode de canicule se poursuivra en début de semaine progressivement, en baissant néanmoins progressivement d'intensité.