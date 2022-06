Canicule : la Métropole de Lyon lance une "carte des lieux frais"

Depuis quelques jours Lyon connaît, comme partout en France, d’importantes vagues de chaleur et de sécheresse ce qui la classe en vigilance orange ce vendredi. Ces épisodes caniculaires renforcent le besoin de diminuer les îlots de chaleur de Lyon.

C’est pourquoi la Métropole de Lyon lance une "carte des lieux frais" disponible sur le site toodego. Celle-ci recence "les plages, les piscines, les fontaines, les lieux frais en intérieur, les parcs et jardins publics, etc.", présente ce vendredi Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon. Au total, cette carte regroupe 869 points d’eau potable, 358 lieux frais comprenant des espaces debaignades, des lieux en intérieur et fontaines ornementales ainsi que 1 219 parcs et jardins publics.

Cette mise en place répond à trois enjeux : "participer à la préservation du climat, transformer la Métropole pour diminuer l’intensité des pics de chaleurs et adapter le comportement des habitants tout en les protégeant", poursuit le président de la Métropole de Lyon.

A long terme, l’objectif est de créer "une ville perméable, végétalisée, résiliente, adaptée au changement climatique et où il fait bon vivre", ajoute Béatrice Vessiller, la vice-présidente de la Métropole déléguée à l’Urbanisme et au Cadre de vie.

Planter des arbres comme solution

D’après Pierre Athanaze, le vice-président de la Métropole en charge de l’Environnement, "planter des arbres permet de diminuer, à long terme, les îlots de chaleur et de stocker du carbone." Une différence de trois à quatre degrés est, en effet, notable entre une zone ensoleillée et un espace ombragé par un arbre.

Ainsi la Métropole de Lyon mise sur la végétalisation au niveau de toutes les strates des projets urbains en cours comme ceux de la Sauvegarde à la Duchère ou de la place Grandclément à Villeurbanne. Espaces ruraux et citadins sont visées par ces plantations. Sur le terrain, "le nombre d’arbres d’alignement a [entre autres,] été triplé depuis le début du mandat", souligne Pierre Athanaze.

Le développement de la ventilation naturelle, la création de piscine flottante sur le Rhône ou de la Saône ou encore un programme d’arbres de pluie sont, entre autres, envisagés.

