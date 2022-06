Score important du RN aux législatives : "le racisme explose en France" pour Raphaël Arnault, leader antifasciste de Lyon

Nombreuses sont les voix à s’élever contre cette progression impressionnante de l’extrême droite dans ces élections législatives, à commencer par Raphaël Arnault.

Le leader lyonnais de la Jeune Garde antifasciste et candidat malheureux du premier tour déplore un "racisme qui explose en France". "Et la clique à Macron applaudie ces résultats, lorsqu’ils reprennent leurs thématiques ‘wokisme’, ‘islamogauchisme’ et compagnie… Darmanin qui traite Marine Le Pen de ‘trop molle’ sur les musulmans c’est pas un hasard", poursuit-il.

"Il y a une responsabilité à gauche aussi à s’être complètement déconnectée des réalités des gens, avec des professionnels de la politique qui ne sont là plus que pour leurs intérêts. Il y a de l’espoir avec la NUPES mais on est encore loin d’une vraie gauche de combat", enchaîne celui qui s’était présenté sur la 2e circonscription du Rhône face à Hubert Julien-Laferrière.

"Nous on va pas attendre que la catastrophe nous tombe sur là tronche. On va se battre contre les réformes libérales, antisociales qui vont s’abattre, et contre la bourgeoisie la plus crade, violente et raciste que représente l’extrême droite", promet-il pour conclure.