Un homme pris en charge entre la vie et la mort près de la place Bellecour à Lyon

Une victime a été prise en charge par les secours vers 3h50 selon la DDSP, confirmant une info du Progrès.

Cet individu a été retrouvé allongé au sol, rue Colonel Chambonnet, près de la place Bellecour. L'homme, dont l'âge n'a pas été précisé, présentait une plaie à la tête et plusieurs plaies au visage, notamment à l'œil et à la pommette. Inconsciente, la victime a été transportée à l'hôpital Edouard-Herriot et son pronostic vital était engagé.

Les forces de l'ordre avaient été appelées à plusieurs reprises entre 1h30 du matin et 3h30 pour intervenir sur la Presqu'île après que des témoins ont signalé plusieurs rixes. Mais à leur arrivée, aucune bagarre n'était constatée par les policiers.

Ces derniers avaient tout de même été pris à partie par un groupe d'individus menaçant, qui les avaient contraints à utiliser du gaz lacrymogène pour se dégager.

Aucun lien n'a été établi pour le moment entre la présence de ce groupe et la victime prise en charge.