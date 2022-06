Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (25 et 26 juin)

Se régaler au Lyon Street Food Festival !

C’est l’évènement incontournable de la semaine à Lyon pour tous les gourmands ! Le Lyon Street Food Festival est de retour pour une 6eédition jusqu’à dimanche aux anciennes usines Fagor Brandt dans le 7e arrondissement. Ce sont plus d’une centaine de chefs qui viendront régaler les visiteurs avec trois destinations à l’honneur cette année : le Portugal, le Pays Basque et l’Asie. Autant dire que les gourmands vont se régaler ! Toutes les informations sur le Lyon Street Food Festival sont à découvrir ici



Un week-end à Saint-Just !

Trois jours de spectacle sont au programme à compter de ce vendredi dans le quartier du 5e arrondissement de Lyon. "Un week-end à Saint-Just" proposera de nombreuses animations jusqu’à dimanche : un cinéma en plein air, un bal-concert ou encore un spectacle de cirque. Le rendez-vous est donné sur la place Abbé Larue. Plus d’informations ici



Un max de sports à tester sur la place Bellecour !

L’Open Sport Lyon fait son grand retour ce samedi. L’occasion de venir tester un maximum de sports sur la place Bellecour de 10h à 17h. Badminton, baseball, rugby, roller, fitness, football, karaté, marche nordique, basket fauteuil, hockey, tennis de table… Il y en aura forcément un qui vous plaira ! Plus d’informations sur l’évènement ici



La Fête de la Girafe au parc de la Tête d’Or !

Venez découvrir cette espèce fascinante et emblématique présente au parc de la Tête d’Or. La Fête de la Girafe fait son grand retour ce dimanche de 10h30 à 18h au cœur du Parc zoologique de Lyon. De nombreuses animations sont au programme de cette journée à l’exemple d’une visite de la giraferie, d’un concours de dessin ou encore d’un parcours d’échasses. L’évènement est entièrement gratuit !

Plus d’informations ici



Faites du vélo ! sur la place Guichard !

Vendre ou acheter un vélo ? C’est ce que vous pourrez faire ce samedi sur la place Guichard dans le 3e arrondissement à l’occasion d’une bourse aux vélos. Rendez-vous de 9h à 12h pour le dépôt des vélos à vendre puis de 13h à 15h30 pour la vente des vélos. Des animations sont également au programme de l’évènement. Toutes les informations ici



Aux 4 coins de la Métropole !

Un tout nouvel évènement débarque au sein de la Métropole de Lyon. Il s’agit de la première édition de « Aux 4 coins de la Métropole » dont l’objectif est de découvrir les trésors cachés du territoire, hors des sentiers battus. Quatre forts seront à l’honneur : les forts du Bruissin à Francheville, Feyzin, Bron et Vancia à Sathonay-village/Rillieux-la-Pape. Au programme de cette journée gratuite et ouverte à tous de 9h à 18h : des circuits de randonnée et des balades ludiques avec jeu de piste théâtralisé, visite guidée des forts, petite restauration sur place, espace détente, jeux anciens en bois… Plus d’informations ici



Un vide-dressing dans le 3e arrondissement !

L’été est officiellement là ! Alors pourquoi ne pas aller se faire plaisir ce samedi au vide-dressing organisé par Solidarité Afrique. De nombreux articles à petits prix seront à saisir, notamment à partir de 50 centimes. Le rendez-vous est donné de 10h à 18h au 13 bis rue Girié dans le 3e arrondissement. Entrée gratuite. Toutes les informations ici



Open Art à La Commune !

C’est la deuxième édition de l’évènement. L’Open Art, qui se déroulera ce samedi à La Commune dans le 7e arrondissement de Lyon, a pour objectif de rassembler en une journée un maximum de domaines artistiques, faire travailler différents artistes main dans la main et permettre au public une belle expérience. Toutes les informations sur cette Open Art ici